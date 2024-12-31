İstanbul’daki ünlü işletmede cinsel istismar skandalı! Bilinci kapalıyken tuvalete götürdü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir işletmede yaşanan cinsel istismar vakası gündeme bomba gibi düştü. Tüyler ürperten olayda yeni detaylara ulaşıldı.

KAN DONDURAN İSTİSMAR İDDİASI

Olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Selvihan Z., isimli genç kadın ünlü işletmede DJ olarak çalışmaktaydı. 47 yaşındaki Mecit A., ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan Selvihan Z., alkolün dozunu kaçırınca sarhoş oldu. Alkolün etkisiyle harekete edemeyecek hale gelen mağdur kadın, işletme müdürünün kendisini istismar ettiğini iddia etti.

"PANTOLONUMU İNDİRMEYE ÇALIŞTI" İstanbul'un birçok işletmesinde sahneye çıktığı belirlenen Selvihan Z., ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Selvihan Z. ifadesinde; Mecit A.'nın olay günü içkisine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde Mecit A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söylediği ortaya çıktı.

"SÜRÜNE SÜRÜNE TAKSİYE GİTTİM" Selvihan Z., ifadesinin devamında, "Mecit A., bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim" diye konuştu.