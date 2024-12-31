İstanbul’daki ünlü işletmede cinsel istismar skandalı! Bilinci kapalıyken tuvalete götürdü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir işletmede yaşanan cinsel istismar vakası gündeme bomba gibi düştü. Tüyler ürperten olayda yeni detaylara ulaşıldı.
KAN DONDURAN İSTİSMAR İDDİASI
Olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Selvihan Z., isimli genç kadın ünlü işletmede DJ olarak çalışmaktaydı. 47 yaşındaki Mecit A., ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan Selvihan Z., alkolün dozunu kaçırınca sarhoş oldu. Alkolün etkisiyle harekete edemeyecek hale gelen mağdur kadın, işletme müdürünün kendisini istismar ettiğini iddia etti.
"PANTOLONUMU İNDİRMEYE ÇALIŞTI"
İstanbul'un birçok işletmesinde sahneye çıktığı belirlenen Selvihan Z., ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Selvihan Z. ifadesinde; Mecit A.'nın olay günü içkisine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde Mecit A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söylediği ortaya çıktı.
"SÜRÜNE SÜRÜNE TAKSİYE GİTTİM"
Selvihan Z., ifadesinin devamında, "Mecit A., bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim" diye konuştu.
Şikâyet sonrası emniyet güçleri ünlü işletmenin kamera görüntülerine el koydu. Dava dosyasına eklenen görüntülerde DJ Selvihan Z.'nin mekanda oturduğu masadan tuvalete gitmek için kalktığı sırada ayakta duramadığı önce işletmenin bir çalışanının yardım ettiği ardından Mecit A.'nın genç kadını tuvalete götürdüğü görüldü. Genç kadın tuvalette olduğu sırada tuvalete girip çıkan Mecit A.'nın bir süre sonra elinde içki ile tuvalete girdiği belirli bir süre kaldıktan sonra mağdur kadınla çıktığı görüldü. Dışarı çıktığında ise kameranın kör noktasına gittiği belirlendi.
İFTİRA DEDİ
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Genç kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuşunca istismarcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Mecit A., hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan şüpheli Selvihan Z.'ye herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını kendisine iftira atıldığını savundu.
Mahkemede ifade veren Selvihan Z., olay günü Mecit A.'nın kendisine bir içki verdiğini ve ardından ayakta durmakta zorlandığını anlattı. Tuvalete gittiğinde işletme müdürünün arkasından gelerek kendisini soyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.
AKILALMAZ SAVUNMA
Mahkemede DNA'sının genç kadının üzerinde çıkmasını üzerine tükürdüğünden dolayı çıktığını savunan Macit A., Selvihan Z'yi kusarken görünce tiksindiği için tükürdüğünü iddia etti.