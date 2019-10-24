"İstanbul'da yeşil alan kalmadı" algısıyla prim yapan İmamoğlu gözünü yeşil alanlara dikti
Seçim döneminde "İstanbul'da yeşil alan kalmadı" algısıyla prim yaparak oy kazanma peşine düşen CHP'li İmamoğlu, mazbatayı alır almaz gözünü yeşil alanlara dikti. "Kişi başına düşen yeşil alanları artıracağım" sözü veren İmamoğlu, İstanbul'un en değerli arazilerini satışa çıkardı.
Seçimlerden önce yeşil alan vaatleriyle oy kazanma peşine düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden sonra verdiği sözü unuttu. Kişi başına düşen yeşil alanı artırma sözü veren İmamoğlu, koltuğu devralır almaz gözünü İBB'nin en değerli arazilerinden biri olan Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare araziye dikti.
AK PARTİ'NİN OYLARIYLA PARK İLAN EDİLDİ
Geçen hafta gerçekleştirilen İBB ekim ayı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu ile Dikilitaş'taki arazi, yapılan oylamada CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oyuna karşın AK Partililerin oyu ile ticaret alanından çıkarılarak park alanı ilan edilmişti.