"İstanbul'da yeşil alan kalmadı" algısıyla prim yapan İmamoğlu gözünü yeşil alanlara dikti

AK PARTİ'NİN OYLARIYLA PARK İLAN EDİLDİ

Geçen hafta gerçekleştirilen İBB ekim ayı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu ile Dikilitaş'taki arazi, yapılan oylamada CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oyuna karşın AK Partililerin oyu ile ticaret alanından çıkarılarak park alanı ilan edilmişti.