GaleriGüncel

"İstanbul'da yeşil alan kalmadı" algısıyla prim yapan İmamoğlu gözünü yeşil alanlara dikti

Seçim döneminde "İstanbul'da yeşil alan kalmadı" algısıyla prim yaparak oy kazanma peşine düşen CHP'li İmamoğlu, mazbatayı alır almaz gözünü yeşil alanlara dikti. "Kişi başına düşen yeşil alanları artıracağım" sözü veren İmamoğlu, İstanbul'un en değerli arazilerini satışa çıkardı.

24.10.2019 15:34 - Son Güncelleme: 24.10.2019 15:34
İstanbul'da yeşil alan kalmadı algısıyla prim yapan İmamoğlu gözünü yeşil alanlara dikti

Seçimlerden önce yeşil alan vaatleriyle oy kazanma peşine düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden sonra verdiği sözü unuttu. Kişi başına düşen yeşil alanı artırma sözü veren İmamoğlu, koltuğu devralır almaz gözünü İBB'nin en değerli arazilerinden biri olan Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare araziye dikti.

İstanbul'da yeşil alan kalmadı algısıyla prim yapan İmamoğlu gözünü yeşil alanlara dikti

İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan araziler için Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkıldı.

İstanbul'da yeşil alan kalmadı algısıyla prim yapan İmamoğlu gözünü yeşil alanlara dikti

ALICI ÇIKMADI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığı Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare araziye alıcı çıkmadı.

İstanbul'da yeşil alan kalmadı algısıyla prim yapan İmamoğlu gözünü yeşil alanlara dikti

Komisyon Başkanlığını İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un yaptığı ihaleye teklif veren çıkmayınca dosya yeni plan değişikliğini değerlendirmek üzere Emlak Müdürlüğüne iade edildi.

Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, Yeşilçimen Caddesi civarında yer alıyor.

İstanbul'da yeşil alan kalmadı algısıyla prim yapan İmamoğlu gözünü yeşil alanlara dikti

AK PARTİ'NİN OYLARIYLA PARK İLAN EDİLDİ
Geçen hafta gerçekleştirilen İBB ekim ayı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu ile Dikilitaş'taki arazi, yapılan oylamada CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oyuna karşın AK Partililerin oyu ile ticaret alanından çıkarılarak park alanı ilan edilmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 2020 LGS örnek sorular yayınlandı! Ekim ayı LGS örnek sorular ve cevap anahtarı listesi
2020 LGS örnek sorular yayınlandı! Ekim ayı LGS örnek sorular ve cevap anahtarı listesi