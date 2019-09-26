İstanbul'da korkutan deprem... Türkiye deprem risk haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

İstanbul'da korkutan deprem... İstanbul'da bugün 5.8'lik deprem meydana gelirken vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem risk haritası...

26.09.2019 15:24 - Son Güncelleme: 26.09.2019 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





