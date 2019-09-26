İstanbul'da korkutan deprem... Türkiye deprem risk haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?
İstanbul'da korkutan deprem... İstanbul'da bugün 5.8'lik deprem meydana gelirken vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem risk haritası...
İstanbul'da bugün meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Türkiye deprem haritası sorgulanıyor. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Deprem haritaları ülkelerin ve şehirlerin deprem risklerini gösteriyor. 1. derece deprem bölgeleri riskin çok fazla olduğu anlamına gelirken, 5. derece deprem bölgeleri ise deprem olma riskinin az olduğunu belirtiyor.
DEPREM HARİTASI NEDİR?
Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritadır. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN DEPREM HARİTASI