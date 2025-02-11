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11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

İstanbul dün sabah saatlerinden itibaren günü karla karışık yağmur ve aralıklı dolu yağışı ile karşılamıştı. Gün boyu etkisini sürdüren yağışların ardından 11 Şubat Salı günü baraj doluluk oranları merak edilmeye başlandı. Mega kentteki yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranlarında son verileri paylaştı. Peki, bugün baraj doluluk oranı arttı mı? İşte 11 Şubat Salı günü barajlardaki son durum.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:57 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:57
11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

İstanbul dün sabah saatlerinden itibaren güne karla karışık yağmur ve aralıklı dolu yağışı ile uyanmıştı. Gün boyu etkisini sürdüren yağışların ardından 11 Şubat Salı günü baraj doluluk oranları araştırılmaya başlandı. Mega kentteki yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranlarına ilişkin son verileri paylaştı. Peki, bugün baraj doluluk oranı arttı mı? İşte 11 Şubat Salı günü yağışların etkisiyle barajlardaki son durum.

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 11 Şubat Salı günü için yüzde 56.99 olarak ölçüldü.

Son verilere göre İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranı aşağıdaki gibidir;

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 ÖMERLİ YÜZDE 61,78

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 DARLIK YÜZDE 53,42

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 ELMALI YÜZDE 94,12

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 TERKOS YÜZDE 58,55

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 ALİBEY YÜZDE 40,78

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 BÜYÜKÇEKMECE 51,79

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 SAZLIDERE 44,47

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 ISTRANCALAR 45,31

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 KAZANDERE 79,78

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

💧 PABUÇDERE 53,95

11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?
(Not: Veriler İSKİ resmi sitesinden derlenmiştir. Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)