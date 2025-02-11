11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

İstanbul dün sabah saatlerinden itibaren güne karla karışık yağmur ve aralıklı dolu yağışı ile uyanmıştı. Gün boyu etkisini sürdüren yağışların ardından 11 Şubat Salı günü baraj doluluk oranları araştırılmaya başlandı. Mega kentteki yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranlarına ilişkin son verileri paylaştı. Peki, bugün baraj doluluk oranı arttı mı? İşte 11 Şubat Salı günü yağışların etkisiyle barajlardaki son durum.
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 11 Şubat Salı günü için yüzde 56.99 olarak ölçüldü.
Son verilere göre İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranı aşağıdaki gibidir;
💧 ÖMERLİ YÜZDE 61,78
💧 DARLIK YÜZDE 53,42
💧 ELMALI YÜZDE 94,12