11 Şubat baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar ne kadar doldu?

İstanbul dün sabah saatlerinden itibaren güne karla karışık yağmur ve aralıklı dolu yağışı ile uyanmıştı. Gün boyu etkisini sürdüren yağışların ardından 11 Şubat Salı günü baraj doluluk oranları araştırılmaya başlandı. Mega kentteki yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranlarına ilişkin son verileri paylaştı. Peki, bugün baraj doluluk oranı arttı mı? İşte 11 Şubat Salı günü yağışların etkisiyle barajlardaki son durum.