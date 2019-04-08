İstanbul'da geçersiz oyların sayımında hangi partiye kaç oy eklendi? AK Parti ve CHP arasında fark kaç?

31 Mart 2019 yerel seçimleri İstanbul sonuçlarında son durum ne? Türkiye yerel seçimlerin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen, İstanbul'da yaşanan usulsüzlükleri konuşuyor. AK Parti'nin birçok oyu geçersiz sayılırken, birçok tutanakta yapılan kaydırmalar nedeniyle de AK Parti'ye atılan binlerce oyun CHP'ye yazılmasının yankıları sürüyor. Peki sayılan geçersiz oyların ardından İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da AK Parti ve CHP arasındaki fark kaç? İstanbul'da geçersiz oyların sayımında hangi partiye hangi ilçede kaç oy eklendi? İşte 2019 yerel seçimleri İstanbul sonuçları ile ilgili son durum...

08.04.2019 09:00 - Son Güncelleme: 08.04.2019 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





