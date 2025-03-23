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İstanbul Valiliği duyurdu! 23 Mart 2025 16.00 itibariyle İstanbul kapalı yollar tam liste ve alternatif yollar

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde alınan güvenlik ve kamu düzeni önlemleri çerçevesinde bazı cadde ve yolların 23 Mart 2025 Pazar günü saat 16.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, alınan tedbirler doğrultusunda trafik akışını yönlendirmek amacıyla çok sayıda ana arter ve bağlantı yolunda geçici kapanmalar uygulanacak.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 19:21 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 19:21
İstanbul Valiliği duyurdu! 23 Mart 2025 16.00 itibariyle İstanbul kapalı yollar tam liste ve alternatif yollar

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında, güvenlik gerekçeleriyle trafiğe kapatılacak yollar ve vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlar açıkça belirtildi.

İstanbul Valiliği duyurdu! 23 Mart 2025 16.00 itibariyle İstanbul kapalı yollar tam liste ve alternatif yollar

🚧 KAPANACAK YOLLAR (23 MART 2025 - SAAT 16.00 İTİBARİYLE)

  • 🚫 Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

  • 🚫 Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

  • 🚫 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

  • 🚫 Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

İstanbul Valiliği duyurdu! 23 Mart 2025 16.00 itibariyle İstanbul kapalı yollar tam liste ve alternatif yollar

  • 🚫 Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

  • 🚫 Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

  • 🚫 Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar

  • 🚫 Sahil Kennedy Caddesi (Samatya – Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar

İstanbul Valiliği duyurdu! 23 Mart 2025 16.00 itibariyle İstanbul kapalı yollar tam liste ve alternatif yollar

  • 🚫 Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

  • 🚫 Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

  • 🚫 Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar

  • 🚫 Atatürk Köprüsü (Unkapanı) ve buraya çıkan tüm yollar

İstanbul Valiliği duyurdu! 23 Mart 2025 16.00 itibariyle İstanbul kapalı yollar tam liste ve alternatif yollar

🚦 ALTERNATİF YOLLAR

  • 10. Yıl Caddesi

  • Namık Kemal Caddesi

  • Sahil Kennedy Caddesi (Yedikule yönü)

  • E-5 / D100 Karayolu

İstanbul Valiliği duyurdu! 23 Mart 2025 16.00 itibariyle İstanbul kapalı yollar tam liste ve alternatif yollar

Fotoğraflar: AA