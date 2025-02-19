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İstanbul trafiğinde kar alarmı! İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentin birçok noktasında yollar beyaza bürünürken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT otobüsleri kar yağışı ile birlikte yine yollarda kaldı. Yolcular mağdur olurken, uzun araç kuyrukları oluştu. İşte İstanbul'dan kar manzaları...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:56
İstanbul trafiğinde kar alarmı! İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?

İstanbul için günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı başladı.

İstanbul trafiğinde kar alarmı! İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor. Yollar beyaza bürünürken, sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul trafiğinde kar alarmı! İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?

ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

Arnavutköy'de karla kaplanan yollarda bir İETT otobüsü ilerlemekte güçlük çekerek yolda kaldı.

Arnavutköy'de İETT otobüsü yolda kaldı

İstanbul trafiğinde kar alarmı! İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?

Yolcular mağdur olurken, bölgede araç kuyrukları oluştu. İstanbul'da kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

İstanbul trafiğinde kar alarmı! İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?

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