İstanbul trafiğinde kar alarmı! İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?

İstanbul için günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor. Yollar beyaza bürünürken, sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.