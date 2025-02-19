İstanbul trafiğinde kar alarmı! İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor. Yollar beyaza bürünürken, sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.
ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI
Arnavutköy'de karla kaplanan yollarda bir İETT otobüsü ilerlemekte güçlük çekerek yolda kaldı.
Yolcular mağdur olurken, bölgede araç kuyrukları oluştu. İstanbul'da kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.