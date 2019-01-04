İstanbul Şişli'de 66 yaşındaki Fatmanur Çamur'un akıllara durgunluk veren oyunu!
İstanbul Şişli'de ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 66 yaşındaki Fatmanur Çamur, noterde oğlu, kızı ve kızının nikahsız eşiyle birlikte polise, notere ve katibe saldırdı. Oğlu gözaltına alınıp nikahsız damadı aranan Fatma Çamur ise ayağını alçıya sarıp savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
4 Ocak 2019 Cuma, 20:57:50 Güncelleme: 21:21:53
KANUNSUZ İŞLEME MÜDAHALE EDİNCE KAVGA BAŞLADI
Şişli'de bulunan Beyoğlu 42'inci Noter'deki olay 2 Ocak günü yaşandı. 66 yaşındaki Fatma Çamur, oğlu, kızı, kızının nikahsız eşiyle birlikte işlem yaptırmak üzere notere gitti. Noter katibi Semra Ergün, Fatma Çamur'un işlemini yaparken, oğlu yönlendirme yaptı.
Semra Ergün bunun yasal olmadığını belirterek, müdahale edilmemesini istedi. Bunun üzerine tartışma başladı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasında noterde bulunanlar durumu sakinleştirmek istedi. Yakınlarıyla birlikte dışarıya çıkan Fatma Çamur'un oğlu Güven Çamur, geri dönerek notere kafa attı. Daha sonra da küfürler savurarak olay yerinden ayrıldı.
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