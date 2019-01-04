İstanbul Şişli'de 66 yaşındaki Fatmanur Çamur'un akıllara durgunluk veren oyunu!

İstanbul Şişli'de ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 66 yaşındaki Fatmanur Çamur, noterde oğlu, kızı ve kızının nikahsız eşiyle birlikte polise, notere ve katibe saldırdı. Oğlu gözaltına alınıp nikahsız damadı aranan Fatma Çamur ise ayağını alçıya sarıp savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

4 Ocak 2019 Cuma, 20:57:50 Güncelleme: 21:21:53
İstanbul Şişli'de 66 yaşındaki Fatmanur Çamur'un akıllara durgunluk veren oyunu!

İstanbul Şişli'de bir noterde yaşanan kavga sonrası 66 yaşındaki kadının çevirdiği oyun akıllara durgunluk verdi. İşlem yaptırmak için gittiği noter katibinin polis eşi tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayette bulunan yaşlı kadının iftirasını güvenlik kameraları bozdu.

İstanbul Şişli'de 66 yaşındaki Fatmanur Çamur'un akıllara durgunluk veren oyunu!

Başlatılan soruşturmada Fatma Çamur isimli kadının oğlu, kızı ve kızının nikahsız eşiyle birlikte polise, notere ve katibe saldırdığı anlar güvenli kameralarınca kayıt edildi.

İstanbul Şişli'de 66 yaşındaki Fatmanur Çamur'un akıllara durgunluk veren oyunu!

Oğlu gözaltına alınıp nikahsız damadı aranan Fatma Çamur ise ayağını alçıya sarıp savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Şişli'de 66 yaşındaki Fatmanur Çamur'un akıllara durgunluk veren oyunu!

KANUNSUZ İŞLEME MÜDAHALE EDİNCE KAVGA BAŞLADI

Şişli'de bulunan Beyoğlu 42'inci Noter'deki olay 2 Ocak günü yaşandı. 66 yaşındaki Fatma Çamur, oğlu, kızı, kızının nikahsız eşiyle birlikte işlem yaptırmak üzere notere gitti. Noter katibi Semra Ergün, Fatma Çamur'un işlemini yaparken, oğlu yönlendirme yaptı.

İstanbul Şişli'de 66 yaşındaki Fatmanur Çamur'un akıllara durgunluk veren oyunu!

Semra Ergün bunun yasal olmadığını belirterek, müdahale edilmemesini istedi. Bunun üzerine tartışma başladı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasında noterde bulunanlar durumu sakinleştirmek istedi. Yakınlarıyla birlikte dışarıya çıkan Fatma Çamur'un oğlu Güven Çamur, geri dönerek notere kafa attı. Daha sonra da küfürler savurarak olay yerinden ayrıldı.

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