İstanbul Şişli'de 66 yaşındaki Fatmanur Çamur'un akıllara durgunluk veren oyunu!

İstanbul Şişli'de bir noterde yaşanan kavga sonrası 66 yaşındaki kadının çevirdiği oyun akıllara durgunluk verdi. İşlem yaptırmak için gittiği noter katibinin polis eşi tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayette bulunan yaşlı kadının iftirasını güvenlik kameraları bozdu.