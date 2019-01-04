Hatay İskenderun'da Nihal Atakaş Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak! Dünyada tek örneği...
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ibadete açılan Nihal Atakaş Camisi'nin dünyada tek örneğinin Macaristan'in başkenti Budapeşte'de bulunduğu belirtildi. Camiinin açılışını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
4 Ocak 2019 Cuma, 19:46:07 Güncelleme: 19:56:09
Caminin ibadete açılışına Hatay Valisi Rahmi Doğan başta olmak üzere kaymakamlar, belediye başkanları, iş adamları ve İskenderunlular katıldı. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaaz verdiği cuma namazını İskenderun Müftüsü Osman Şekerci kıldırdı. Namazda ülkemiz ve milletimiz için dualar edildi. Namaz sonrası Hatay Valisi Rahmi Doğan ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş tebrikleri kabul ettiler.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN RESMİ AÇILIŞINI YAPACAK
İskenderun Müftüsü Osman Şekerci, sahil şeridine yapılan caminin bir benzerinin sadece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cami olduğunu, Nihal Atakaş Camisi'nin ise o caminin bir büyüğü olduğunu söyledi.
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