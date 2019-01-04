Hatay İskenderun'da Nihal Atakaş Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak! Dünyada tek örneği...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ibadete açılan Nihal Atakaş Camisi'nin dünyada tek örneğinin Macaristan'in başkenti Budapeşte'de bulunduğu belirtildi. Camiinin açılışını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

4 Ocak 2019 Cuma, 19:46:07 Güncelleme: 19:56:09
Hatay İskenderun'da Nihal Atakaş Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak! Dünyada tek örneği...

Dünyada tek örneği Macaristan'in başkenti Budapeşte kentinde bulunan caminin bir büyüğü, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ibadete açıldı.

Hatay İskenderun'da Nihal Atakaş Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak! Dünyada tek örneği...

İskenderun'da uzun yıllardır sahil şeridine yapılması düşünülen cami İskenderun Belediyesi ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş'ın girişimleri ile İskenderun'a kazandırıldı.

Hatay İskenderun'da Nihal Atakaş Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak! Dünyada tek örneği...

Osmanlı-Selçuklu mimarisi ile modern mimari bir araya getirilerek yapılan ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş'ın eşi Nihal Atakaş'ın adı verilen cami, cuma namazı ile ibadete açıldı. 3 bin kişi kapasiteli cami sahil kenarında deniz doldurularak inşa edildi.

Hatay İskenderun'da Nihal Atakaş Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak! Dünyada tek örneği...

Caminin ibadete açılışına Hatay Valisi Rahmi Doğan başta olmak üzere kaymakamlar, belediye başkanları, iş adamları ve İskenderunlular katıldı. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaaz verdiği cuma namazını İskenderun Müftüsü Osman Şekerci kıldırdı. Namazda ülkemiz ve milletimiz için dualar edildi. Namaz sonrası Hatay Valisi Rahmi Doğan ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş tebrikleri kabul ettiler.

Hatay İskenderun'da Nihal Atakaş Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak! Dünyada tek örneği...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN RESMİ AÇILIŞINI YAPACAK

İskenderun Müftüsü Osman Şekerci, sahil şeridine yapılan caminin bir benzerinin sadece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cami olduğunu, Nihal Atakaş Camisi'nin ise o caminin bir büyüğü olduğunu söyledi.

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