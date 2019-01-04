Hatay İskenderun'da Nihal Atakaş Camii'nin açılışını Erdoğan yapacak! Dünyada tek örneği...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN RESMİ AÇILIŞINI YAPACAK



İskenderun Müftüsü Osman Şekerci, sahil şeridine yapılan caminin bir benzerinin sadece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cami olduğunu, Nihal Atakaş Camisi'nin ise o caminin bir büyüğü olduğunu söyledi.