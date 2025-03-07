İstanbul iftar sahur vakti kaçta? 2025 İstanbul iftar vakti: İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayına ait İstanbul imsakiye takvimini yayımladı. Ramazan boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini bu takvimden öğrenebilecek. İftar saati akşam ezanı ile, sahur ise imsak vaktine kadar yapılacak son öğün olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. İstanbul başta olmak üzere diğer iller için iftar ve sahur saatleri şöyle:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Ramazan ayında yapılması gereken başlıca ibadetler:

1. Oruç Tutmak

Ramazan ayının en önemli ibadeti, oruç tutmaktır. Müslümanlar, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve diğer bazı davranışlardan kaçınarak, Allah'a olan bağlılıklarını gösterirler. Oruç, sabrı, iradeyi ve disiplin duygusunu artırır.

2. Teravih Namazı Kılmak

Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazı, özel bir ibadet olarak ön plana çıkar. Bu namaz, farz namazlardan sonra kılınan, genellikle 8 veya 20 rekat olarak gerçekleştirilen bir namazdır. Teravih, cemaatle kılındığında toplumsal dayanışmayı da pekiştirir.