TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | 11 zeytinyağı markası ifşa oldu! Yağı da boyamışlar | Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Öğretim üyesi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu A Haber muhabiri Vedat Sezer'e gerçek zeytinyağının nasıl anlaşılacağını ve yapılabilecek hileleri tek tek anlatmıştı. Dr. Mehmet Ali Gündoğdu'un A Haber'e yaptığı açıklamalar şöyle: Öncelikle, sahte zeytinyağının anlaşılmasında en basit en kolay yöntem insan. İnsanoğlu çok muhteşem bir laboratuvar. Gerçek zeytinyağını kokladığımızda onun burnumuzdan meyvemsilik kokusunu alıp ağzımızda acılığını hissedip daha sonra yutarken de boğaz tiroit bezlerinde bir yakıcılık hissetmemiz gerekiyor. Gerçek zeytinyağlarında bu üç özellik bizim hissettiğimiz pozitif olumlu özellikler. Bunun haricinde farklı kusurlar olabilir. İşte hafif ekşimsi kokular veya hafif ekşi kokular olabilir. Bunlar da yine kusurdur. Fakat bu da zeytinyağın gerçek olduğunu gösterir.

SAHTE YAĞ NASIL ANLAŞILIR? Rafine edilmiş yağlardan tohum yağlarından çıkan yağlar genellikle herhangi bir koku vermezler. Yani halk arasında yağ gibi yağ dediğimiz yağlardır, koku vermez. Tadı ağzında akar gider. Acılık yakıcılık herhangi bir koku şey tat hissiyatı olmaz. Bu yağlar sahte yağlar olarak insanoğlu en basit bu şekilde ayırt edebilir. Bunun haricinde laboratuvarlarda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde TÜBİTAK laboratuvarlarımız, bir zeytinyağı analizi laboratuvarında bu analizleri oldukça nerdeyse maliyetine fiyatlarla yapıyoruz. Hem üreticiler kendi yağlarının kalitesini saptamada hem de tüketiciler gerçek yağı bulmuşlar mı bulamamışlar mı tespit edebiliyoruz.

NE TÜR TAĞŞİŞLER YAPILIYOR? NASIL YAPILIYOR? Geçtiğimiz sene zeytinyağında rekolte düşüktü. Dolayısıyla birçok tüketici aldığı yağlarda ne yazık ki hileciler çoğalmaya başladı. Bize tüketiciler aldığı yağlardan şüphelenip bize gönderdiler. Genellikle tohum yağları, özellikle pamuk yağı en çok kullanılan yağ. Bunun haricinde kanola yağı, ayçiçek yağları kullanılabiliyor. Bizim de yaptığımız TÜBİTAK çalışmasında ayçiçek yağlarını farklı oranlarda karıştırdık ve bunların saptanma hassasiyetini belirledik. Zeytinyağı natürel sızma zeytinyağına farklı oranlarda ayçiçek yağları karıştırdık. Nerdeyse yüzde 8 – yüzde 16'ya kadar belli olmuyor. İşin acı tarafı da bu zaten. Yani bunları laboratuvar hassasiyetinde belli analizlerle belirtebiliyoruz. Onun haricinde yüzde 8'e kadar aşağı yukarı ayçiçek yağı ve zeytinyağı karışımında zor ayırt ediliyor.

NASIL AYIRT EDECEĞİZ? Öncelikle zeytinyağında burada dikkat edersek renklerine farklılık gelecek. Gerçek zeytinyağının yani zeytinyağının renk farkı onun kaliteli veya sahte veya doğru olduğunu ayırt etmez. Zeytinyağı gördüğünüz şu en açık zeytinyağı aslında bizim gerçek zeytinyağı. Şu daha yeşilimsi tonlarda olan yağlar bunlar sahte yağlar. En sağda gördüğünüz bu sene 2024'ün ilk taze hasatları. Çanakkale'de ve üretilen taze hasatlar. Erken hasat soğuk sıkım dediğimiz yağ 3-4 gün önce yeni taze sıkıldı. Bu gerçek zeytinyağı.