İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı belli oldu
İstanbul Havalimanı'na Atatürk Havalimanı'ndan 5 Nisan saat 03:00'te başlayacak taşınma sırasında başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu.
26.02.2019 12:41
- Son Güncelleme: 26.02.2019 12:46
Taşınma sürecinin başlayacağı 5 Nisan saat 03:00'da üssü Atatürk Havalimanı(AHL) olan Türk Hava Yolları, Onur Havayolları, Atlasglobal seferleri AHL'de saat 19:00'a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19:00 ile 6 Nisan saat 02:00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY'nin yolculu seferleri yapılacak.Saat 02:00 ile 23:59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak.
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