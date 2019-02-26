İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı belli oldu

Taşınma sürecinin başlayacağı 5 Nisan saat 03:00'da üssü Atatürk Havalimanı(AHL) olan Türk Hava Yolları, Onur Havayolları, Atlasglobal seferleri AHL'de saat 19:00'a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19:00 ile 6 Nisan saat 02:00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY'nin yolculu seferleri yapılacak.Saat 02:00 ile 23:59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak.