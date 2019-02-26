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İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı belli oldu

İstanbul Havalimanı'na Atatürk Havalimanı'ndan 5 Nisan saat 03:00'te başlayacak taşınma sırasında başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu.

26.02.2019 12:41 - Son Güncelleme: 26.02.2019 12:46
İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı belli oldu

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 45 saat sürecek.

İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı belli oldu

Taşınma sürecinin başlayacağı 5 Nisan saat 03:00'da üssü Atatürk Havalimanı(AHL) olan Türk Hava Yolları, Onur Havayolları, Atlasglobal seferleri AHL'de saat 19:00'a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19:00 ile 6 Nisan saat 02:00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY'nin yolculu seferleri yapılacak.Saat 02:00 ile 23:59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak.

İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı belli oldu

Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine ise havalimanı açık olacak.7 Nisan saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.

İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı belli oldu

Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı belli oldu

İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

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