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Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü! İşte Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Bugün Türkiye'nin son 17 yılda AK Parti ile birlikte büyük dönüşümüne imza atan Türk siyasi hayatına icraatleri ve vizyonuyla damga vuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. 26 Şubat 1954 yılında doğan Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri...

26.02.2019 13:10 - Son Güncelleme: 26.02.2019 14:05
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü! İşte Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

26 Şubat 1954
Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında doğdu.

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Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü! İşte Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizin bildiği gibi Kasımpaşa'da doğdu ve büyüdü.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü! İşte Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Babası Ahmet Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü! İşte Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

1960
1960 yılında Kasımpaşa'daki Piyalepaşa İlkokulu'na başladı. Henüz ilkokul yıllarında iken okul harçlığını temin etmek için su ve simit sattı.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü! İşte Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

1965
Kitapların dışında da bir hayat vardı ve o hayatı erken yaşta öğrendi. 1965 yılında ilkokuldan mezun oldu.

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