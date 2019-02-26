Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü! İşte Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri
Bugün Türkiye'nin son 17 yılda AK Parti ile birlikte büyük dönüşümüne imza atan Türk siyasi hayatına icraatleri ve vizyonuyla damga vuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğumgünü. 26 Şubat 1954 yılında doğan Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri nasıl şekillendi? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri...
26.02.2019 13:10
- Son Güncelleme: 26.02.2019 14:05
26 Şubat 1954
Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında doğdu.
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