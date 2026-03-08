CANLI YAYIN
İstanbul-Bursa 1 saat 15 dakikaya iniyor: Hızlı tren hattı ve 2026-2028 proje takvimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa-Osmaneli hızlı tren hattındaki çalışmaların bu yılın ikinci yarısında tamamlanacağını ve böylece Bursa'nın Türkiye'nin hızlı tren ağına bağlanan 12. il olacağını açıkladı.

Bu kritik bağlantı hattının hizmete girmesiyle birlikte, Bursa-Ankara arası ulaşım 2 saat 15 dakikaya, Bursa-İstanbul arası ise 1 saat 15 dakikaya inecek.

BURSA HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN TAMAMLANACAK? 2026'DA KRİTİK AŞAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli hattının bu yılın ikinci yarısında tamamlanacağını ve Bursa'nın Türkiye'nin hızlı tren ağına bağlanan 12. il olacağını açıkladı

PROJENİN MEVCUT DURUMU

Projenin Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Hattın genel ilerleyişi şu şekildedir:

  • Bursa-Osmaneli Kesimi: Kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işleri tamamlanmış olup üstyapı işlerinde %90 ilerleme kaydedilmiştir.

  • Tamamlanma Hedefi (Bursa-Osmaneli): Bu yılın ikinci yarısı.

  • Genişleme Hattı (Teknosab-Karacabey-Dağkadı-Kuşcenneti): 2028 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

PROJE TEKNİK DETAYLARI VE KAPASİTE

Tamamlandığında devasa bir altyapıya kavuşacak olan hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında kritik bir rol oynayacaktır.

KriterDetay
Toplam Hat Uzunluğu201 km
Tünel Sayısı29 adet (35,7 km)
Viyadük Sayısı15 adet (8,3 km)
Köprü Sayısı35 adet (5,3 km)
Yıllık Yolcu Kapasitesi30 milyon kişi
Yük Taşıma Kapasitesi59 milyon ton

PROJE GÜZERGAHI VE PLANLANAN TAMAMLANMA TAKVİMİ

Hat KesimiPlanlanan TamamlanmaDurum
Bursa - Osmaneli2026'nın 2. YarısıÜstyapı %90 Tamamlandı
Teknosab - Karacabey2028Çalışmalar Devam Ediyor
Dağkadı - Kuşcenneti2028Çalışmalar Devam Ediyor

PROJE TEKNİK KAPASİTE ÖZETİ

ÖzellikTeknik Değer
Toplam Demiryolu Hattı201 km
Toplam Tünel Uzunluğu35,7 km (29 adet)
Toplam Viyadük Uzunluğu8,3 km (15 adet)
Toplam Köprü Sayısı35 adet (5.383 metre)
İstasyon Sayısı7 adet

HEDEFLENEN SEYAHAT SÜRELERİ (KARŞILAŞTIRMALI)

RotaYeni Hızlı Tren Hattı
Ankara - Bursa2 saat 15 dakika
İstanbul - Bursa1 saat 15 dakika
MERAK EDİLENLER

Bursa hızlı tren hattı bittiğinde İstanbul ve Ankara'ya ulaşım ne kadar sürecek?

Proje tamamlandığında Ankara-Bursa arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya, İstanbul-Bursa arası seyahat süresi ise 1 saat 15 dakikaya inecektir.

Bursa hızlı tren projesinde son durum nedir ve ne zaman açılacak?

Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmaların bu yılın (2026) ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir; üstyapı işlerinde ise %90 ilerleme kaydedilmiştir.

Hızlı tren hattı Bursa'nın hangi bölgelerinden geçecek?

Hattın güzergâhı; Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa, TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti noktalarını takip edecektir.

Projenin kapasitesi ne kadardır?

Hat hizmete girdiğinde yıllık 30 milyon yolcu kapasitesine ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

Bursa-Balıkesir arasında tren seferleri olacak mı?

Evet, hat Bursa'nın batısında TEKNOSAB ve Karacabey istasyonlarından geçerek Balıkesir'e ulaşacak ve Bursa-Balıkesir arasında demiryolu bağlantısı hizmete alınacaktır.

Bursa-Osmaneli kesimi neden bu kadar kritik?

Bu kesim, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlayan kritik bir geçiş noktasıdır.

  • Projenin yıllık kapasitesi nedir? Hat, yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

  • Bursa-Balıkesir arasında bağlantı olacak mı? Evet, hat batı aksında Teknosab ve Karacabey istasyonları üzerinden Balıkesir'e uzanarak Bursa-Balıkesir demiryolu bağlantısını sağlayacaktır.

