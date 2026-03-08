❓MERAK EDİLENLER

Bursa hızlı tren hattı bittiğinde İstanbul ve Ankara'ya ulaşım ne kadar sürecek?

Proje tamamlandığında Ankara-Bursa arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya, İstanbul-Bursa arası seyahat süresi ise 1 saat 15 dakikaya inecektir.

Bursa hızlı tren projesinde son durum nedir ve ne zaman açılacak?

Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmaların bu yılın (2026) ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir; üstyapı işlerinde ise %90 ilerleme kaydedilmiştir.

Hızlı tren hattı Bursa'nın hangi bölgelerinden geçecek?

Hattın güzergâhı; Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa, TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti noktalarını takip edecektir.

Projenin kapasitesi ne kadardır?

Hat hizmete girdiğinde yıllık 30 milyon yolcu kapasitesine ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

Bursa-Balıkesir arasında tren seferleri olacak mı?

Evet, hat Bursa'nın batısında TEKNOSAB ve Karacabey istasyonlarından geçerek Balıkesir'e ulaşacak ve Bursa-Balıkesir arasında demiryolu bağlantısı hizmete alınacaktır.

Bursa-Osmaneli kesimi neden bu kadar kritik?

Bu kesim, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlayan kritik bir geçiş noktasıdır.