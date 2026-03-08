PROJE TEKNİK DETAYLARI VE KAPASİTE
Tamamlandığında devasa bir altyapıya kavuşacak olan hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında kritik bir rol oynayacaktır.
|Kriter
|Detay
|Toplam Hat Uzunluğu
|201 km
|Tünel Sayısı
|29 adet (35,7 km)
|Viyadük Sayısı
|15 adet (8,3 km)
|Köprü Sayısı
|35 adet (5,3 km)
|Yıllık Yolcu Kapasitesi
|30 milyon kişi
|Yük Taşıma Kapasitesi
|59 milyon ton
PROJE GÜZERGAHI VE PLANLANAN TAMAMLANMA TAKVİMİ
|Hat Kesimi
|Planlanan Tamamlanma
|Durum
|Bursa - Osmaneli
|2026'nın 2. Yarısı
|Üstyapı %90 Tamamlandı
|Teknosab - Karacabey
|2028
|Çalışmalar Devam Ediyor
|Dağkadı - Kuşcenneti
|2028
|Çalışmalar Devam Ediyor