İstanbul Boğazı'nda Independenta faciası! Başkan Erdoğan da söylemişti

1979'un Kasım ayında İstanbul Boğazı'nda yaşanan tanker kazası, o dönemin en büyük olaylarından biri olarak tarihe geçmiş ve seneler boyunca da izleri silinmemişti.



Saatler sabah 05:30'u gösterirken Libya'dan aldığı 96 bin tonluk ham petrolü Köstence Limanı'na götürmek için boğazdan geçen 150 bin grostonluk Rumen tankeri "Independenta", Karadeniz yönünden gelen Yunan kosteri Evriali'yle çarpıştı.