İBB önündeki fayton protestosunda gerginlik! Hayvanseverlerden İmamoğlu'na çok sert tepki

"BELEDİYENİN HANGİ PARTİYE AİT OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

Emekli Zeynep Özek "Ben buraya destek olmak için geldim ve bu arkadaşların eylemini çok kutsal buluyorum. Çünkü bir canlı için uğraşıyorlar. Bu soğukta, gece gündüz buradalar. Sosyal medyadan duydum. Cuma ve Cumartesi buradaydım. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. İnsanların buraya daha fazla destek olmasını bekliyorum. Partizanlık yapmayıp bu işe gönül vermiş insanlar bunlar. Bir canlının hayatını her şeyden kutsaldır. Belediyenin hangi partiye ait olduğu önemli değil. Önemli olan candır ve bu atlar için çok kutsal bir görev yapıyorlar. Emekliyim. Şuan fırsatım olduğu için geliyorum. Ama fırsatım olmasaydı yine buraya gelmek isterdim. Çünkü onların desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.