Esnafa 5.250 TL hibe müjdesi! Herkes detayları merak ediyor... Esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa kira ve hibe desteğinin detayları belli olmaya başladı. Milyonlarca esnafın sorduğu esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? Kira ve hibe desteği için nereye başvurulacak? Kira ve hibe desteği ne kadar olacak gibi sorular cevap buluyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı destek alacak işletmelerin listesini de tek tek duyurdu. İşte detaylar...
25.12.2020 06:54
- Son Güncelleme: 25.12.2020 07:09
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