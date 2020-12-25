Esnafa 5.250 TL hibe müjdesi! Herkes detayları merak ediyor... Esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa kira ve hibe desteğinin detayları belli olmaya başladı. Milyonlarca esnafın sorduğu esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? Kira ve hibe desteği için nereye başvurulacak?