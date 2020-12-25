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Haberler Galeri Ekonomi Esnafa 5.250 TL hibe müjdesi! Herkes detayları merak ediyor... Esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar

Esnafa 5.250 TL hibe müjdesi! Herkes detayları merak ediyor... Esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa kira ve hibe desteğinin detayları belli olmaya başladı. Milyonlarca esnafın sorduğu esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? Kira ve hibe desteği için nereye başvurulacak? Kira ve hibe desteği ne kadar olacak gibi sorular cevap buluyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı destek alacak işletmelerin listesini de tek tek duyurdu. İşte detaylar...

Hazal Ateş
25.12.2020 06:54 - Son Güncelleme: 25.12.2020 07:09
Esnafa 5.250 TL hibe emekliye 355 TL müjde! Herkes detayları merak ediyor... Esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri için ülkemizde çeşitli çalışmalar ve önlemler alındı. İşçi, işveren ve esnafın haklarının korunması ve pandemi sürecinden en az şekilde etkilenmesi için bir dizi destek çalışmalarına imza atıldı.

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Esnafa 5.250 TL hibe emekliye 355 TL müjde! Herkes detayları merak ediyor... Esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa kira ve hibe desteğinin detayları belli olmaya başladı. Milyonlarca esnafın sorduğu esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? Kira ve hibe desteği için nereye başvurulacak?

Esnafa 5.250 TL hibe emekliye 355 TL müjde! Herkes detayları merak ediyor... Esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar

Kira ve hibe desteği ne kadar olacak gibi sorular cevap buluyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği'nden gelen emekli intibak beklentisi için gelen haber de emeklileri sevindirecek. İşte esnafa 5.250 TL hibe ve kira desteği müjdesinin detayları...

Esnafa 5.250 TL hibe emekliye 355 TL müjde! Herkes detayları merak ediyor... Esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar

ESNAFA DESTEK KAÇ AY OLACAK?
Programın süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere 3 ay olacak.

Esnafa 5.250 TL hibe emekliye 355 TL müjde! Herkes detayları merak ediyor... Esnafa hibe ve kira desteği ne zaman yatacak? Kira ve hibe desteğinden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar

ESNAFA DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Esnafa destek başvurularında ise kritik ay Ocak. Destekten faydalanmak için başvurular Ocak'ın ilk haftası başlayacak.

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