İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hafta sonu 5 millet bahçesini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açacaklarını bildirdi.
AA Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Kurum, millet bahçelerinin yapım çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.
İstanbul'da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerini hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açacaklarını duyuran Kurum, "Sadece bu parklarla İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız." dedi.
Başakşehir Millet Bahçesi'nde 5 bin kişi kapasiteli merkez camisinin yanı sıra bin 200 araçlık kapalı otopark ve 198 araçlık açık otopark, 11 bin 740 metrekarelik biyolojik gölet, 34 farklı türde 80 bin bitkiden oluşan 10 bin metrekarelik koku bahçeleri, 24 ayrı türde 4 bin 700 ağaç, 25 bin metrekarelik etkinlik çayırı, millet kıraathanesi, 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, 20 adet pergola, 40 adet kamelya, 84 adet oturma alanı, 98 tane çöp kutusu, 20 tane oturma bankı, bin 77 biyolojik gölet çevresi ahşap desk, 290 metrekare amfi, 22 çeşme, 1 gölet kafe, toplam 30 bin 393 metrekare ofis bloklarına ait avlu ve toplam 3 bin 805 metrekare meydan yer alıyor.