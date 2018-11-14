İstanbul 5 millet bahçesine kavuşuyor

Başakşehir Millet Bahçesi'nde 5 bin kişi kapasiteli merkez camisinin yanı sıra bin 200 araçlık kapalı otopark ve 198 araçlık açık otopark, 11 bin 740 metrekarelik biyolojik gölet, 34 farklı türde 80 bin bitkiden oluşan 10 bin metrekarelik koku bahçeleri, 24 ayrı türde 4 bin 700 ağaç, 25 bin metrekarelik etkinlik çayırı, millet kıraathanesi, 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, 20 adet pergola, 40 adet kamelya, 84 adet oturma alanı, 98 tane çöp kutusu, 20 tane oturma bankı, bin 77 biyolojik gölet çevresi ahşap desk, 290 metrekare amfi, 22 çeşme, 1 gölet kafe, toplam 30 bin 393 metrekare ofis bloklarına ait avlu ve toplam 3 bin 805 metrekare meydan yer alıyor.