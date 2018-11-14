CHP ve Kılıçdaroğlunun ihanet arşivi!

1- Banko Esed'i tutarım

Sera Kadıgil, "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, 'şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" paylaşımı ve ezana hakaret eden açıklamalarıyla adını duyurdu. "Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım" sözleriyle safını net bir şekilde ortaya koydu. Kılıçdaroğlu tarafından önce parti meclisine alındı, ardından milletvekili yapıldı.