CHP ve Kılıçdaroğlunun ihanet arşivi!

CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
Kılıçdaroğlu, Kadir Mısıroğlu'na geçmiş olsun ziyaretine giden Diyanet İşleri Başkanı'nı, 'Atatürk'e hakaret' gerekçesiyle istifaya çağırdı. Mısıroğlu'nun "Keşke Yunan galip gelseydi" sözünü gündeme getirip ziyaret için "Tarihimize ve şehitlere ihanet" dedi. Oysa arşivler, Atatürk'ü aşağılayan, Türkiye'ye karşı düşmanın safında savaşacağını açıkça ilan eden CHP'lilerin, skandal açıklamalarıyla dolu. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet değerleriyle alay eden CHP'lilere ses çıkarmak bir yana, onları baş tacı etti. İşte o 'ihanet' arşivi.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 11:30:23 Güncelleme: 12:19:45
CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
1- Banko Esed'i tutarım
Sera Kadıgil, "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, 'şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" paylaşımı ve ezana hakaret eden açıklamalarıyla adını duyurdu. "Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım" sözleriyle safını net bir şekilde ortaya koydu. Kılıçdaroğlu tarafından önce parti meclisine alındı, ardından milletvekili yapıldı.
CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
3- Asker olmayı hazmedemedi
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Mustafa Kemal'in askeri' olmayı içine sindiremedi. CHP'lilerin Atatürk'e sadakatlerini göstermek için kullandıkları 'askeriyiz' ifadesinin yanlış olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu'nun partide en güvendiği isimlerden biri olarak görevine devam ediyor.
CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
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