CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!

Kılıçdaroğlu, Kadir Mısıroğlu'na geçmiş olsun ziyaretine giden Diyanet İşleri Başkanı'nı, 'Atatürk'e hakaret' gerekçesiyle istifaya çağırdı. Mısıroğlu'nun "Keşke Yunan galip gelseydi" sözünü gündeme getirip ziyaret için "Tarihimize ve şehitlere ihanet" dedi. Oysa arşivler, Atatürk'ü aşağılayan, Türkiye'ye karşı düşmanın safında savaşacağını açıkça ilan eden CHP'lilerin, skandal açıklamalarıyla dolu. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet değerleriyle alay eden CHP'lilere ses çıkarmak bir yana, onları baş tacı etti. İşte o 'ihanet' arşivi.

14 Kasım 2018 Çarşamba, 11:30:23 Güncelleme: 12:19:45
CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
  • 1
  • 50
CHP ve Kılıçdaroğlunun ihanet arşivi!

1- Banko Esed'i tutarım

Sera Kadıgil, "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, 'şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" paylaşımı ve ezana hakaret eden açıklamalarıyla adını duyurdu. "Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım" sözleriyle safını net bir şekilde ortaya koydu. Kılıçdaroğlu tarafından önce parti meclisine alındı, ardından milletvekili yapıldı.

CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
  • 2
  • 50
CHP ve Kılıçdaroğlunun ihanet arşivi!

2- Türkiye'ye karşı savaşırım

Eren Erdem, 2011 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı, İran safında olurum" dedi. 2014 yılında CHP'den milletvekili seçildi, Kılıçdaroğlu'nun prensleri arasına girdi.

CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
  • 3
  • 50
CHP ve Kılıçdaroğlunun ihanet arşivi!

3- Asker olmayı hazmedemedi

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Mustafa Kemal'in askeri' olmayı içine sindiremedi. CHP'lilerin Atatürk'e sadakatlerini göstermek için kullandıkları 'askeriyiz' ifadesinin yanlış olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu'nun partide en güvendiği isimlerden biri olarak görevine devam ediyor.

CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
  • 4
  • 50
CHP ve Kılıçdaroğlunun ihanet arşivi!

4- Atatürk'e hakarete ödül

Atatürk'e 'Kefere Kemal' diyen Mehmet Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP'ye katıldı. Yine Kılıçdaroğlu'nun kontenjanından parti yönetimine girdi, genel başkan yardımcılığına kadar yükseldi. CHP milletvekili olarak görevine devam ediyor.

CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ihanet arşivi!
  • 5
  • 50
CHP ve Kılıçdaroğlunun ihanet arşivi!

5- İfşa edeni kovdu

Aylin Nazlıaka, 'Necati Yılmaz, odasındaki Atatürk posterini indirdi' açıklamasıyla, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan skandalı ifşa etti. Kılıçdaroğlu, Nazlıaka'yı partiden atarken Yılmaz'a dokunmadı.

DİĞER GALERİLER