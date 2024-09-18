Başkan Erdoğan'dan Ankara'da pastane ziyareti: İşte kare kare o anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Erdoğan, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.