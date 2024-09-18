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Başkan Erdoğan'dan Ankara'da pastane ziyareti: İşte kare kare o anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Erdoğan, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 17:16 Güncelleme Tarihi18 Eylül 2024, 17:17
Başkan Erdoğan’dan Ankara’da pastane ziyareti: İşte kare kare o anlar 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’dan Ankara’da pastane ziyareti: İşte kare kare o anlar 2
Başkan Erdoğan Pastanede Vatandaşlarla Sohbet Etti!

HEM SOHBET HEM FOTOĞRAF

Ziyaret sırasında Başkan Erdoğan, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan Erdoğan’dan Ankara’da pastane ziyareti: İşte kare kare o anlar 3

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan onlara oyuncak ve harçlık dağıttı.

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