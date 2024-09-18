Başkan Erdoğan'dan Ankara'da pastane ziyareti: İşte kare kare o anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Erdoğan, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
HEM SOHBET HEM FOTOĞRAF
Ziyaret sırasında Başkan Erdoğan, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.
ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan onlara oyuncak ve harçlık dağıttı.