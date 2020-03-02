İran'dan şoke eden görüntü! Koronavirüslü hasta bir anda yere yığıldı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan Koronavirüs İran'ı esir almış durumda. Dünya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 3 bine dayanırken İran'da 54'ü geçti. Ölümcül virüsün giderek yayıldığı İran'dan gelen görüntüler şoke etti. Virüsün sıfır noktası Wuhan sokaklarında bir anda yere yığılan insanların bir benzeri İran sokaklarında yaşanıyor.
02.03.2020 13:29
- Son Güncelleme: 02.03.2020 13:29
Yeni corona virüste dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 bini aştı. İtalya ve İran'daki salgının boyutu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İran'da koruyucu maskeli bir adamın sokak ortasında yaşamını yitirmesi akıllara virüsün ortaya çıktığı ilk günlerdeki Wuhan sokaklarını getirdi.
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