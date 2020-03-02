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İran'dan şoke eden görüntü! Koronavirüslü hasta bir anda yere yığıldı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan Koronavirüs İran'ı esir almış durumda. Dünya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 3 bine dayanırken İran'da 54'ü geçti. Ölümcül virüsün giderek yayıldığı İran'dan gelen görüntüler şoke etti. Virüsün sıfır noktası Wuhan sokaklarında bir anda yere yığılan insanların bir benzeri İran sokaklarında yaşanıyor.

02.03.2020 13:29 - Son Güncelleme: 02.03.2020 13:29
İran'dan şoke eden görüntü! Koronavirüslü hasta bir anda yere yığıldı!

Yeni corona virüste dünya genelinde ölenlerin sayısı 3 bini aştı. İtalya ve İran'daki salgının boyutu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İran'da koruyucu maskeli bir adamın sokak ortasında yaşamını yitirmesi akıllara virüsün ortaya çıktığı ilk günlerdeki Wuhan sokaklarını getirdi.

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İran'dan şoke eden görüntü! Koronavirüslü hasta bir anda yere yığıldı!

İTALYA VE İRAN MERKEZ OLMAK ÜZERE
İran ve İtalya Avrupa ve Orta Doğu'nun salgındaki merkezi haline geldi. Son 10 günde 37 ülke daha ilk corona virüs vakalarını duyurdu. 37 ülkenin çoğu Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri...

İran'dan şoke eden görüntü! Koronavirüslü hasta bir anda yere yığıldı!

İlk vakanın duyurulduğu 19 Şubat'tan bu yana İran'da şu ana kadar 978 vaka ve 54 ölüm bildirildi.

İran'dan şoke eden görüntü! Koronavirüslü hasta bir anda yere yığıldı!

Türkiye başta olmak üzere, Irak, Afganistan gibi komşu ülkeler İran ile sınırını kapattı ya da seyahat kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

İran'dan şoke eden görüntü! Koronavirüslü hasta bir anda yere yığıldı!

BAE, İran ve Pakistan'da okullar uzun bir süre için askıya alınmış vaziyette.
İtalya'da bin 694 enfekte vaka bildirildi, şu ana kadar 34 ölü var. İtalya Asya kıtası dışında virüsten en ağır darbe alan ülke oldu.

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