İlk kez göreceksiniz! Başkan Erdoğan’ın bilinmeyen fotoğrafları...

3 SİYAH BEYAZ KARE

Selvi köşesinden şu ifadelerle o fotoğrafların hikayesini anlattı. "Erdoğan Ordu'dayken İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı Hüdaver Güngör'den çok anlamlı bir hediye alıyor. Hüdaver Güngör ile Erdoğan 1966-1973 arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde aynı sınıfta birlikte okumuş. Erdoğan'a o dönemlere ilişkin siyah beyaz fotoğrafların bulunduğu albümü takdim ediyor. Erdoğan, arkadaşlarının yer aldığı fotoğrafları görünce duygulanıyor. Hüdaver Güngör'le fotoğraf kareleri üzerinden o günleri yâd ediyorlar.

ARKADAŞI ERDOĞAN'I ANLATIYOR

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu aracılığıyla ulaştığım Hüdaver Güngör'le sınıf arkadaşı Erdoğan'ı konuştum. "Aynı sınıfta okuduk. İmam hatipliler olarak aramızda ayrı bir samimiyet, ayrı bir bağ vardı. Birbirimizden hiç kopmadık" diye söze başladı. Hüdaver Güngör'den sınıf arkadaşı Erdoğan'ı anlatmasını istedim.

HİTABETİ ÇOK KUVVETLİYDİ

Hüdaver Güngör, "Cumhurbaşkanı okuldayken de hep hitabetle uğraşıyordu. Derslere okulda çalışır, iyi dinlerdi. Dersi derste dinlerdi, çok zekiydi. Münazaralarda 'İmam Hatip'i temsil ederdi. Ali Kul ve Seyfettin Esen'le birlikte. Liseler arası yarışmalarda İmam Hatip hep birinci olurdu. Çok güzel şiir okurdu. Şiir yarışmalarında birinci olurdu. Necip Fazıl'dan almıştı ödülünü. Hitabeti çok kuvvetliydi. Bir de iyi futbol oynardı" diye anlattı.