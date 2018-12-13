İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda savunma sanayi başlıkları!

SSB-28 Topçu ve havan birlikleri tarafından halihazırda kullanılmakta olan silahların modernize edilmesi ve mühimmatlara KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) güdüm özelliği kazandırılarak vuruş hassasiyetinin artırılmasına yönelik geliştirme faaliyetinin projelendirilmesi

SSB-29 En az 18.000 adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslim edilmesi

SSB-30 40.000'i aşkın İlave MPT-76'nın sözleşmeye bağlanması

SSB-31 125 adet tüfek tipi Drone/Mini İHA karıştırıcı sistem teslimatının

yapılması ve EGM Sırt, Araç ve Çanta Tipi Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi sözleşmesinin imzalanması