İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda savunma sanayi başlıkları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı. Açıklanan icraat planında savunma sanayine ilişkin başlık dikkat çekti.

13 Aralık 2018 Perşembe, 17:51:29 Güncelleme: 17:59:28
İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda savunma sanayi başlıkları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı.

İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda savunma sanayi başlıkları!

İşte programda Savunma Sanayii Başkanlığıyla ilgili maddeler:

SSB-01 Lazer Mükemmelliyet Merkezi idari yapısının kurulması, Lazer Silah

Sistemi geliştirilmesine yönelik program modelinin belirlenmesi

SSB-02 Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine yönelik mevcut

kabiliyetlerin tespiti ve yetkinlik analizi yapılması, tespit edilen kabiliyetlere göre

iş paylaşımı ve program modelinin belirlenmesi

SSB-03 Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-04 ATAK ve Özgün Helikopterleri için geliştirilen Turboşaft Motorun

kompresör, yanma odası, gaz jenaratörü, güç türbini vb. alt sistem

konfigürasyonlarının ve yüklenicilerinin belirlenmesi

İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda savunma sanayi başlıkları!

SSB-05 Zırhlı araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen Milli Güç Grubu UTKU

Projesi kapsamında transmisyon (dişli kutusu ve aktarma Organları) kavramsal tasarımının tamamlanması

SSB-06 ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerinin imzalanması

SSB-07 MİLGEM "İ" sınıfı firkateyn (5.gemi) sözleşmesinin imzalanması

SSB-08 FIRAT-M60T Projesi kapsamında 7 adet tankın modernize edilmesi ile birlikte M60TM sayısının 146'ya çıkarılması

SSB-09 415 adet ilave hassas güdümlü Stand-Off Mühimmatının (SOM) envantere kazandırılması için sözleşme imzalanması

SSB-10 B (BORA) Silah Sistemi ve B (BORA) Füzesi Projesi kapsamında son kafile teslimatının kabulünün tamamlanması

SSB-11 Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında kabul testlerinin yapılması, sistemin kurulumunun yapılması ve sistem kullanılarak güdümlü mermi ile atış testlerinin gerçekleştirilmesi

SSB-12 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi sözleşmesi imzalanması

SSB-13 360 Derece Durumsal Farkındalık Sistemi Tedariki Projesi sözleşmesi imzalanması

SSB-14 Zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç teslimatı yapılması

SSB-15 5 adet ilave Taktik İHA (Bayraktar TB-2) teslimatı yapılması

SSB-16 2 adet ilave Operatif İHA (ANKA-S) teslimatı yapılması

SSB-17 Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi sözleşme icra faaliyetlerine başlanarak, proje takvimi, iş paylaşımı ve alt yüklenici dağılımının belirlenmesi

SSB-18 Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesinin ihale edilmesi

SSB-19 Satıhtan Satha Orta Menzilli Seyir Füzesi çalışmalarına başlanması

SSB-20 UMTAS Projesi Kapsamında 200 adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM) teslimatı yapılması

İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda savunma sanayi başlıkları!

SSB-21 Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri üretim faaliyetlerine başlanması

SSB-22 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında; 28 il/bölgede, Güvenli Okul Paketi Kapsamında 221 okulda ilave kurulumların yapılması ve 100 adet Mobil Plaka Tanıma Sisteminin EGM'ye teslimatının yapılması

SSB-23 Modüler Üs Bölgesi Projesi kapsamında 3 adet üs bölgesinin kurulumu tamamlanarak toplam üs bölgesi sayısının 32'ye çıkarılması

SSB-24 Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağın (HÜRKUŞ-B) Simülatörü (HÜRSİM) Projesi sözleşmesinin imzalanması

SSB-25 F-16 Uçakları için Milli Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Radar (AESA Burun Radarı) geliştirme çalışmalarına başlanması

SSB-26 20 mm Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında sözleşme imzalanması, geliştirme faaliyetine yönelik iş paylaşımının gerçekleştirilmesi ve geliştirme takviminin belirlenmesi

SSB-27 Çeşitli tiplerde ilave en az 60 adet hassas güdüm kitinin teslim edilmesi

İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda savunma sanayi başlıkları!

SSB-28 Topçu ve havan birlikleri tarafından halihazırda kullanılmakta olan silahların modernize edilmesi ve mühimmatlara KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) güdüm özelliği kazandırılarak vuruş hassasiyetinin artırılmasına yönelik geliştirme faaliyetinin projelendirilmesi

SSB-29 En az 18.000 adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslim edilmesi

SSB-30 40.000'i aşkın İlave MPT-76'nın sözleşmeye bağlanması

SSB-31 125 adet tüfek tipi Drone/Mini İHA karıştırıcı sistem teslimatının

yapılması ve EGM Sırt, Araç ve Çanta Tipi Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi sözleşmesinin imzalanması

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