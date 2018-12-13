İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda savunma sanayi başlıkları!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı. Açıklanan icraat planında savunma sanayine ilişkin başlık dikkat çekti.
İşte programda Savunma Sanayii Başkanlığıyla ilgili maddeler:
SSB-01 Lazer Mükemmelliyet Merkezi idari yapısının kurulması, Lazer Silah
Sistemi geliştirilmesine yönelik program modelinin belirlenmesi
SSB-02 Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine yönelik mevcut
kabiliyetlerin tespiti ve yetkinlik analizi yapılması, tespit edilen kabiliyetlere göre
iş paylaşımı ve program modelinin belirlenmesi
SSB-03 Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesinin imzalanması
SSB-04 ATAK ve Özgün Helikopterleri için geliştirilen Turboşaft Motorun
kompresör, yanma odası, gaz jenaratörü, güç türbini vb. alt sistem
konfigürasyonlarının ve yüklenicilerinin belirlenmesi
SSB-05 Zırhlı araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen Milli Güç Grubu UTKU
Projesi kapsamında transmisyon (dişli kutusu ve aktarma Organları) kavramsal tasarımının tamamlanması
SSB-06 ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerinin imzalanması
SSB-07 MİLGEM "İ" sınıfı firkateyn (5.gemi) sözleşmesinin imzalanması
SSB-08 FIRAT-M60T Projesi kapsamında 7 adet tankın modernize edilmesi ile birlikte M60TM sayısının 146'ya çıkarılması
SSB-09 415 adet ilave hassas güdümlü Stand-Off Mühimmatının (SOM) envantere kazandırılması için sözleşme imzalanması
SSB-10 B (BORA) Silah Sistemi ve B (BORA) Füzesi Projesi kapsamında son kafile teslimatının kabulünün tamamlanması
SSB-11 Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında kabul testlerinin yapılması, sistemin kurulumunun yapılması ve sistem kullanılarak güdümlü mermi ile atış testlerinin gerçekleştirilmesi
SSB-12 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi sözleşmesi imzalanması
SSB-13 360 Derece Durumsal Farkındalık Sistemi Tedariki Projesi sözleşmesi imzalanması
SSB-14 Zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç teslimatı yapılması
SSB-15 5 adet ilave Taktik İHA (Bayraktar TB-2) teslimatı yapılması
SSB-16 2 adet ilave Operatif İHA (ANKA-S) teslimatı yapılması
SSB-17 Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi sözleşme icra faaliyetlerine başlanarak, proje takvimi, iş paylaşımı ve alt yüklenici dağılımının belirlenmesi
SSB-18 Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesinin ihale edilmesi
SSB-19 Satıhtan Satha Orta Menzilli Seyir Füzesi çalışmalarına başlanması
SSB-20 UMTAS Projesi Kapsamında 200 adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM) teslimatı yapılması
SSB-21 Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri üretim faaliyetlerine başlanması
SSB-22 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında; 28 il/bölgede, Güvenli Okul Paketi Kapsamında 221 okulda ilave kurulumların yapılması ve 100 adet Mobil Plaka Tanıma Sisteminin EGM'ye teslimatının yapılması
SSB-23 Modüler Üs Bölgesi Projesi kapsamında 3 adet üs bölgesinin kurulumu tamamlanarak toplam üs bölgesi sayısının 32'ye çıkarılması
SSB-24 Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağın (HÜRKUŞ-B) Simülatörü (HÜRSİM) Projesi sözleşmesinin imzalanması
SSB-25 F-16 Uçakları için Milli Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Radar (AESA Burun Radarı) geliştirme çalışmalarına başlanması
SSB-26 20 mm Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında sözleşme imzalanması, geliştirme faaliyetine yönelik iş paylaşımının gerçekleştirilmesi ve geliştirme takviminin belirlenmesi
SSB-27 Çeşitli tiplerde ilave en az 60 adet hassas güdüm kitinin teslim edilmesi
SSB-28 Topçu ve havan birlikleri tarafından halihazırda kullanılmakta olan silahların modernize edilmesi ve mühimmatlara KKS (Küresel Konumlandırma Sistemi) güdüm özelliği kazandırılarak vuruş hassasiyetinin artırılmasına yönelik geliştirme faaliyetinin projelendirilmesi
SSB-29 En az 18.000 adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslim edilmesi
SSB-30 40.000'i aşkın İlave MPT-76'nın sözleşmeye bağlanması
SSB-31 125 adet tüfek tipi Drone/Mini İHA karıştırıcı sistem teslimatının
yapılması ve EGM Sırt, Araç ve Çanta Tipi Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi sözleşmesinin imzalanması