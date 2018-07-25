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İHA ve SİHA'lara yerli yazılım: Kuzgun (Türkiye'nin yerli silahları)

İHA ve SİHA'lar için özel olarak üretilen yerli yazılım Kuzgun'un tanıtımı yapıldı. Fiziksel yetenekleri kadar önemli olan yazılımsal kısım da böylece yüzde yüz yerli oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:48:35 Güncelleme: 11:12:49
İHA ve SİHA'lara yerli yazılım: Kuzgun (Türkiye'nin yerli silahları)
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İHA ve SİHAlara yerli yazılım: Kuzgun (Türkiyenin yerli silahları)

İHA ve SİHA'ların yazılımsal çözümler ile desteklenmesi, fiziksel yeteneklerinden çok daha öneme sahip. Bu kapsamda mobil canlı yayın yazılımı Kuzgun tanıtıldı.

Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda tanıtılan uygulama, Baykar Makina ve paydaşları tarafından geliştirildi.

İHA ve SİHA'lara yerli yazılım: Kuzgun (Türkiye'nin yerli silahları)
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İHA ve SİHAlara yerli yazılım: Kuzgun (Türkiyenin yerli silahları)

Bayraktar TB2'den gelen görüntüler, Kuzgun ile canlı olarak fuar alanındaki katılımcıların mobil cihazlarına aktarıldı.

Güvenlik ve performans testlerini başarıyla geçen Kuzgun, uçtan uca şifrelemeile görüntüleri askeri ağdan mobil internet ağına güvenli şekilde aktarabiliyor.

Sistem sayesinde bölgede bulunan askeri personel, İHA ve SİHA'lardan gelen görüntüleri anlık olarak mobil cihazında görebilecek.

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI
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ATAK HELİKOPTERİ
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