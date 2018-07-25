İHA ve SİHAlara yerli yazılım: Kuzgun (Türkiyenin yerli silahları)

İHA ve SİHA'lara yerli yazılım: Kuzgun (Türkiye'nin yerli silahları)

İHA ve SİHA'lar için özel olarak üretilen yerli yazılım Kuzgun'un tanıtımı yapıldı. Fiziksel yetenekleri kadar önemli olan yazılımsal kısım da böylece yüzde yüz yerli oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:48:35 Güncelleme: 11:12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





