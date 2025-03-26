Yurt içinde ve yurt dışında Daltonlar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak tüm dünyada kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" organize suç örgütünün yöneticilerinden "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla , Yunanistan 'daki evininin balkonunda kahvesini yudumladığı sırada yakalandı.

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uzunyayla'nın, 2021 yılında İstanbul Alibeyköy'de bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ileri sürülmüştü.

Uzunyayla'nın Selanik'te iki hafta önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla da bağlantısı olduğu belirlendi.