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Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi

"Daltonlar" organize suç örgütünün yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Son olarak "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'daki evininin balkonunda kahvesini yudumladığı sırada yakalandı. Uzunyayla'nın 3 cinayetin azmettiricisi olduğu düşünülüyor.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 08:08 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 08:23
Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi

Yurt içinde ve yurt dışında Daltonlar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi

KAHVESİNİ YUDUMLARKEN YAKALANDI

Son olarak tüm dünyada kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" organize suç örgütünün yöneticilerinden "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'daki evininin balkonunda kahvesini yudumladığı sırada yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uzunyayla'nın, 2021 yılında İstanbul Alibeyköy'de bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ileri sürülmüştü.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi

Uzunyayla'nın Selanik'te iki hafta önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla da bağlantısı olduğu belirlendi.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi

Hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet ve adam yaralama suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Uzunyayla'nın Türkiye'ye ne zaman iade edileceği belirsizliğini koruyor.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi

O HESAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Uzunyayla'nın sosyal medyada adına açılmış çok sayıda fan hesabının bulunması da dikkat çekti.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi

İşte o hesaplardan birisi...