İBB tarafından Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma yarattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Sahili'nde hafta sonrası yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı yola çardaklar koydu. İBB'nin çardakları vatandaşlarca tartışma konusu oldu. Vatandaşların sık sık yürüyüş yaptığı sahil yolunda, Moda girişindeki 6 çardağın yan yana konulmasını görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle gereksiz bulanlar oldu. İşte Kadıköy sahilindeki tartışmanın detayları.
12.01.2021 15:00
- Son Güncelleme: 12.01.2021 15:00
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