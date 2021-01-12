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İBB tarafından Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Sahili'nde hafta sonrası yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı yola çardaklar koydu. İBB'nin çardakları vatandaşlarca tartışma konusu oldu. Vatandaşların sık sık yürüyüş yaptığı sahil yolunda, Moda girişindeki 6 çardağın yan yana konulmasını görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle gereksiz bulanlar oldu. İşte Kadıköy sahilindeki tartışmanın detayları.

12.01.2021 15:00 - Son Güncelleme: 12.01.2021 15:00
İBB tarafından Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma yarattı

Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar, görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle tartışma konusu oldu.

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İBB tarafından Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma yarattı

Sık sık sahile yürüyüşe geldiğini söyleyen Meryem Kılıç, "Aslında güzel ama bazen içki masası kuruyorlar o güzel olmuyor. Çünkü burası ailelerin, çoluk çocuğun geldiği bir yer.

İBB tarafından Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma yarattı

Denetimli olursa daha güzel olur. Burası 7'den 70'e herkesin geldiği kamuya açık bir park olduğu için dikkatli olunması, bazı şeylere uyulması gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı

İBB tarafından Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma yarattı

"İNŞALLAH KURALLARA UYULARAK YENİDEN KULLANIMA AÇILIR"
Arkadaşları ile sahilde yürüyüş yapan Zeynep Çağlar ise, "Kurallara uygun olarak kullanılırsa sorun yok. Her vatandaşın açık havadan, sahilden yararlanma hakkı var. Burada mangal yapmaya kalkarsanız tabii ki olmaz" dedi.

İBB tarafından Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma yarattı

"KAPANDIĞINDAN MEMNUNUZ"
Bir başka kişi ise, "Akşamüstü taşkınlığa kaçanlar var, kapandı farkındaysanız zaten. İyi niyeti suiistimal edip kötüye kullananlar olduğu için kapandığından da memnunuz" diye konuştu.


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