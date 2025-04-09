İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni bir skandalla daha gündeme geldi.
İBB KAMYONETİYLE İNSAN KAÇAKÇILIĞI
Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine 34 MTK 698 plakalı kamyoneti Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkisinde durdurdu.
8 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE ŞİŞME BOT
Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen ve bir şişme bot yakalandı.
SÜRÜCÜ İBB PERSONELİ
Kontrolde araç sürücüsü M.D'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalıştığı, bir şirket adına tescilli kamyonetin, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığını belirlendi.