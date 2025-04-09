İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar

"İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinde, ilk kez böyle bir şey yaptığını, pişman olduğunu belirtti.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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