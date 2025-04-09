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İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Edirne'de durdurulan İBB'ye ait kamyonette 5'i Suriyeli, 3'ü Iraklı olmak üzere 8 düzensiz göçmen ve bir şişme bot ele geçirildi. İnsan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücünün, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye bağlı çalıştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:15
İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni bir skandalla daha gündeme geldi.

İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar

İBB KAMYONETİYLE İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

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İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine 34 MTK 698 plakalı kamyoneti Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkisinde durdurdu.

İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar

8 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE ŞİŞME BOT

Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen ve bir şişme bot yakalandı.

İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar

SÜRÜCÜ İBB PERSONELİ

Kontrolde araç sürücüsü M.D'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalıştığı, bir şirket adına tescilli kamyonetin, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığını belirlendi.

İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar

"İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinde, ilk kez böyle bir şey yaptığını, pişman olduğunu belirtti.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

FOTOĞRAFLAR: AA