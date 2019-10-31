Hulusi Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar'la Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.
Geceyi bölgede geçiren, Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Akar, telsizden konuştuğu Tel Abyad'taki askerlere, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi
Faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, hudut hattını anbean takip eden Sınır Güvenlik Sistemi'nden sınırı inceledi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ta bulunan bir birliğin komutanıyla da telsizden görüşen Akar, personelin durumu, faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna ilişkin sorusuna, "Moralimiz yüksek her türlü göreve hazırız" yanıtını alan Akar, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" karşılığını verdi.
"ANTİ-PROPAGANDA VAR"İnceleme ve denetlemeleri sırasındaki konuşmasında savunma ve güvenlik konularına da değinen Akar, hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, "Milletimize, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, topraklarımıza bir zarar, ziyan gelmeden hakkımızı, hukukumuzu müdafaa ederek, egemenlik ve bağımsızlığımızı en üst düzeyde koruyarak inşallah bu dönemi tamamlayacağız.