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Hulusi Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar'la Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.

Geceyi bölgede geçiren, Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Akar, telsizden konuştuğu Tel Abyad'taki askerlere, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi

31.10.2019 10:31 - Son Güncelleme: 31.10.2019 10:33
Hulusi Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Komutanlar, ilk olarak Akçakale'deki 3. Hudut Alay Komutanlığı'na geçti.

Hulusi Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

Alayda personel ile sohbet eden Akar, durumlarını sorduğu Mehmetçikten "Her türlü göreve hazırız", "Daima hazırız", "Moral motivasyonumuz çok yüksek" cevabını aldı. Askerleri tebrik eden Akar ve Komutanlar daha sonra bölgedeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi.

Hulusi Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

Faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, hudut hattını anbean takip eden Sınır Güvenlik Sistemi'nden sınırı inceledi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ta bulunan bir birliğin komutanıyla da telsizden görüşen Akar, personelin durumu, faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna ilişkin sorusuna, "Moralimiz yüksek her türlü göreve hazırız" yanıtını alan Akar, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" karşılığını verdi.

Hulusi Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

Akar daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan bir komando birliğinde de inceleme ve denetlemelerde bulundu. Harekat Merkezi'ne giden Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Hulusi Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

"ANTİ-PROPAGANDA VAR"İnceleme ve denetlemeleri sırasındaki konuşmasında savunma ve güvenlik konularına da değinen Akar, hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, "Milletimize, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, topraklarımıza bir zarar, ziyan gelmeden hakkımızı, hukukumuzu müdafaa ederek, egemenlik ve bağımsızlığımızı en üst düzeyde koruyarak inşallah bu dönemi tamamlayacağız.

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