HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isim isim tam liste
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tek tek isimlerin bulunduğu o liste...
03.12.2019 10:37
- Son Güncelleme: 03.12.2019 10:46
HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre, Ağustos 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.
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