HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isim isim tam liste

HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre, Ağustos 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.