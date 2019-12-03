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HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte isim isim tam liste

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tek tek isimlerin bulunduğu o liste...

03.12.2019 10:37 - Son Güncelleme: 03.12.2019 10:46
HSK'nın atama kararları açıklandı! İşte o liste...

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

HSK'nın atama kararları açıklandı! İşte o liste...

Sürelerini bitirdikleri halde söz konusu listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nın atama kararları açıklandı! İşte o liste...

HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre, Ağustos 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

HSK'nın atama kararları açıklandı! İşte o liste...
HSK'nın atama kararları açıklandı! İşte o liste...
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