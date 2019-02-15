Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan İzmir'de esnaf ziyareti!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çeşitli toplantılara katılmak üzere İzmir'e geldi. İlk durağı AK Parti İzmir İl Başkanlığı olan Bakan Albayrak, burada basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda teşkilat ile buluştu.

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