Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan İzmir'de esnaf ziyareti!
İzmir'de Bayraklı Sevgi Yolu esnafı ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yaşındaki Zeynep Nisa'nın çiçek ve mektubunu aldı.
15.02.2019 15:54
- Son Güncelleme: 15.02.2019 15:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çeşitli toplantılara katılmak üzere İzmir'e geldi. İlk durağı AK Parti İzmir İl Başkanlığı olan Bakan Albayrak, burada basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda teşkilat ile buluştu.
Bakan Albayrak daha sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve teşkilat üyeleri ile, Bayraklı ilçesinde bulunan Sevgi Yolu esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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