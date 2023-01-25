🎀HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI! 26 Ocak Resimli, en güzel 2023 gün ışığı Regaip Kandili mesajları ve sözleri! Kandiliniz mübarek olsun mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter’da PAYLAŞ!

26 OCAK 2023 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ! Üç ayların başlamasının ardından Regaip Kandilinin idrak edileceği gün de geldi. Yılın ilk Kandili olma özelliğine sahip Regaip Kandili'nde eşine dostuna 'Kandiliniz mübarek olsun mesajları' göndermek isteyenlere harekete geçti. Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. İşte 🎀HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI!