Berat Kandili’nde okunacak dualar hangileri? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 🙏Berat Kandili ibadetleri neler?

İslamiyet'te büyük önemi bulunan ve Müslüman vatandaşların sabırsızlıkla beklediği gün geldi, Berat Kandili bugün idrak ediliyor ve yapılacak ibadetlerin neler olduğu da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat Kandili'nde okunacak dualar hangileri? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Berat Kandili ile ilgili hadisleri nelerdir? Bugün duaların edilecek, günahlar için af dilenecek ve tövbe edilecek. İşte tüm bilgiler...