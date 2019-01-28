Havadan görüntülendi! Eminönü Alibeyköy tramvay hattının rayları yerleştiriliyor
Mavi, yeşil ve tarih ile iç içe yolculuğa ev sahipliği yapacak olan Eminönü Alibeyköy tramvay hattı inşaatında raylar yerleştirilmeye başlandı. Seyahat süresi 35 dakika olan katenersiz 10 kilometrelik tramvay hattında son durum havadan görüntülendi.
28.01.2019 10:23 - Son Güncelleme: 28.01.2019 10:26
İşçilerin ise yeni yerleştirilen rayların kontrollerini yaptığını ve yeni gelen rayları hattın belirlenen kısımlarına yerleştiriyor. Tramvay yolunun bazı kısımlarda kazıklar çakılarak Haliç'te denizin üzerinde seyretmesi planlanıyor. Yeşil, mavi ve tarih ile iç içe olan tramvay hattında 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon yer alacak.
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