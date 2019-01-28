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Havadan görüntülendi! Eminönü Alibeyköy tramvay hattının rayları yerleştiriliyor

Mavi, yeşil ve tarih ile iç içe yolculuğa ev sahipliği yapacak olan Eminönü Alibeyköy tramvay hattı inşaatında raylar yerleştirilmeye başlandı. Seyahat süresi 35 dakika olan katenersiz 10 kilometrelik tramvay hattında son durum havadan görüntülendi.

28.01.2019 10:23 - Son Güncelleme: 28.01.2019 10:26
Havadan görüntülendi! Eminönü Alibeyköy tramvay hattının rayları yerleştiriliyor

Mavi, yeşil ve tarih ile iç içe yolculuğa ev sahipliği yapacak olan Eminönü Alibeyköy tramvay hattı inşaatında raylar yerleştirilmeye başlandı. Seyahat süresi 35 dakika olan katenersiz 10 kilometrelik tramvay hattında son durum havadan görüntülendi.

Havadan görüntülendi! Eminönü Alibeyköy tramvay hattının rayları yerleştiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Eminönü Alibeyköy tramvay hattı inşaatında çalışmalara devam ediyor. Tramvay hattında rayların yerleştirilmesi işlemine başlandı.

Havadan görüntülendi! Eminönü Alibeyköy tramvay hattının rayları yerleştiriliyor

Bazı kısımda rayların yerleştirme işlemi biterken, diğer bölümlerde raylar beton dökülen bloklara yerleştirilmeye devam ediyor. Tramvay hattı inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde tramvay yolu güzergahının yolunun tamamen belli olduğu gözüküyor.

Havadan görüntülendi! Eminönü Alibeyköy tramvay hattının rayları yerleştiriliyor

İşçilerin ise yeni yerleştirilen rayların kontrollerini yaptığını ve yeni gelen rayları hattın belirlenen kısımlarına yerleştiriyor. Tramvay yolunun bazı kısımlarda kazıklar çakılarak Haliç'te denizin üzerinde seyretmesi planlanıyor. Yeşil, mavi ve tarih ile iç içe olan tramvay hattında 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon yer alacak.

Havadan görüntülendi! Eminönü Alibeyköy tramvay hattının rayları yerleştiriliyor

Eminönü'nden Alibeyköy Cep Otogarı arasında seyahat süresi 35 dakika olacak. Günlük 114 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip hatta 30 araç çalışacak.

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