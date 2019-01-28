Havadan görüntülendi! Eminönü Alibeyköy tramvay hattının rayları yerleştiriliyor

İşçilerin ise yeni yerleştirilen rayların kontrollerini yaptığını ve yeni gelen rayları hattın belirlenen kısımlarına yerleştiriyor. Tramvay yolunun bazı kısımlarda kazıklar çakılarak Haliç'te denizin üzerinde seyretmesi planlanıyor. Yeşil, mavi ve tarih ile iç içe olan tramvay hattında 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon yer alacak.