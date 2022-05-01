Hava Kuvvetleri'ne mayın avcısı! ASELSAN tarafından geliştirildi, yakında hizmete başlıyor...
ASELSAN tarafından geliştirilen ve 2019 yılında Deniz Kuvvetleri envanterine giren Sarper Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Sistemi, yakın zamanda Hava Kuvvetlerinde de hizmete başlayacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Sarper Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Sistemi'nin özellikleri...
Türkiye'nin "Radar Teknoloji Merkezi" olan ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının gelişmiş teknolojiye sahip radar sistemleriyle karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.
SAR sistemleri, insanlı ve insansız hava platformlarında, yeryüzünün yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve hareketli hedef tespiti amacıyla kullanılıyor. Her türlü hava koşulunda gündüz/gece kullanılabilen ve bu sayede yağışlı/bulutlu havalarda dahi görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabilen SAR sistemleri, havadan gözetleme ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli askeri ve sivil uygulamalarda kullanılabiliyor.
SARPER, SERSERİ MAYINLARIN TESPİTİNDE KULLANILDI
ASELSAN'ın özgün milli teknolojileri uygulayarak geliştirdiği Sarper SAR, 2019 yılından bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor.
Deniz Kuvvetleri envanterindeki Anka insansız hava aracına entegre edilen Sarper sistemleri son olarak denizdeki "serseri mayınların" tespitinde kullanıldı. Sarper sistemlerinin yakın zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor.