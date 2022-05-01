Hava Kuvvetleri’ne mayın avcısı! ASELSAN tarafından geliştirildi, yakında hizmete başlıyor...

SAR sistemleri, insanlı ve insansız hava platformlarında, yeryüzünün yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve hareketli hedef tespiti amacıyla kullanılıyor. Her türlü hava koşulunda gündüz/gece kullanılabilen ve bu sayede yağışlı/bulutlu havalarda dahi görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabilen SAR sistemleri, havadan gözetleme ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli askeri ve sivil uygulamalarda kullanılabiliyor.