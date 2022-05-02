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HAVA DURUMU | Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi! Öğleden sonra başlıyor

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bulutlu olan hava için Meteoroloji plan yapanları uyardı. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

02.05.2022 08:41 - Son Güncelleme: 02.05.2022 08:41
HAVA DURUMU | Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi! Öğleden sonra başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi! Öğleden sonra başlıyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi! Öğleden sonra başlıyor

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU | Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi! Öğleden sonra başlıyor

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi! Öğleden sonra başlıyor

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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