HAVA DURUMU | Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi! Öğleden sonra başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.