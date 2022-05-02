HAVA DURUMU | Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi! Öğleden sonra başlıyor
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bulutlu olan hava için Meteoroloji plan yapanları uyardı. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı