HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş yağış uyarısı! Plan yapacaklar dikkat! İstanbul için saat verildi! 19 Mayıs 2022 hava durumu

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.