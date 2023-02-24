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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den çığ uyarısı! Deprem bölgesinde sıcaklıklar yüksek | 24 Şunat 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den çığ uyarısı! Deprem bölgesinde sıcaklıklar yüksek | 24 Şunat 2023 hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklığının batı kesimlerinde artması ve yurt genelinde mevsim normallerinde seytretmesi bekleniyor. Afet bölgesinde parçalı bulutlu ve açık havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı değerlendiriliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

takvim.com.tr
24.02.2023 11:44 - Son Güncelleme: 24.02.2023 11:44
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den çığ uyarısı! Deprem bölgesinde sıcaklıklar yüksek | 24 Şunat 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ile zamanla Kıyı Ege'nin çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den çığ uyarısı! Deprem bölgesinde sıcaklıklar yüksek | 24 Şunat 2023 hava durumu

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den çığ uyarısı! Deprem bölgesinde sıcaklıklar yüksek | 24 Şunat 2023 hava durumu

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den çığ uyarısı! Deprem bölgesinde sıcaklıklar yüksek | 24 Şunat 2023 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI
Batı kesimlerde artmaya devam edeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den çığ uyarısı! Deprem bölgesinde sıcaklıklar yüksek | 24 Şunat 2023 hava durumu

RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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