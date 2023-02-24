HAVA DURUMU | Meteoroloji'den çığ uyarısı! Deprem bölgesinde sıcaklıklar yüksek | 24 Şunat 2023 hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklığının batı kesimlerinde artması ve yurt genelinde mevsim normallerinde seytretmesi bekleniyor. Afet bölgesinde parçalı bulutlu ve açık havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı değerlendiriliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.
24.02.2023 11:44 - Son Güncelleme: 24.02.2023 11:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ile zamanla Kıyı Ege'nin çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.