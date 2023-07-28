HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı! O illerde hava sıcaklıkları 12 derece azalacak! | 28 Temmuz 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bu akşam ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Rize çevreleri ile Bolu, Karabük, Kastamonu ve Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Rize çevreleri ile Bolu, Karabük, Kastamonu ve Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.