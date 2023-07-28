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Başkan Erdoğan, İstanbul Pendik'te, Ali Baba Cem Evinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'te, Ali Baba Cem Evinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Ak Parti 28 Dönem İstanbul 1. Bölge Miletvekili Adayı Veli Arslan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ziyarete ilşkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 22:59 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 23:46
Başkan Erdoğan, İstanbul Pendik’te, Ali Baba Cem Evinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri iftarda buluştu.

Başkan Erdoğan, İstanbul Pendik’te, Ali Baba Cem Evinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı 2

Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti. Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, İnsanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi'nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun" dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Pendik’te, Ali Baba Cem Evinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı 3

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Belediyemizde ağırlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.

Daha güçlü ve müreffeh bir Pendik için çalışmaya devam edeceğiz."

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