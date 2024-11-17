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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Yağış, kar, fırtına... | Bugün hava nasıl?

Kış geldi kapıya dayandı. Hava sıcaklıkları son 3 günde daha da düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını verdi. MGM'den yapılan son dakika tahminlerinde 3 ile sarı kodlu uyarı geldi. Öte yandan yarına dikkat çeken Meteoroloji, kar yağışının görüleceği illeri tek tek saydı. İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 08:20 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 08:20
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Yağış, kar, fırtına... | Bugün hava nasıl?

"Bugün hava nasıl olacak" sorusu haftasonu plan yapanların sabahın erken saatlerinden itibaren cevabını araştırdığı konu oldu. Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle kendisini hissettiren kış giderek sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlerde 3 ile sarı kodlu uyarı verilirken kar yağışı ve İstanbul'a yağmur için de tarih verildi.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Yağış, kar, fırtına... | Bugün hava nasıl?

HAVA SICAKLIKLARI DAHA DA DÜŞÜYOR

Meteoroloji hava sıcaklıklarının özellikle doğu kesimlerinde daha da düşeceğini bildirdi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgede yarından itibaren kar yağışı görülecek iller de belli oldu.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR
Öte yandan megakenti besleyen barajlar kuruma tehlikesindeyken Meteoroloji İstanbul'da yağış için Perşembe gününü işaret etti.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Yağış, kar, fırtına... | Bugün hava nasıl?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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