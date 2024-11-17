HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı kodlu uyarı! Yağış, kar, fırtına... | Bugün hava nasıl?

"Bugün hava nasıl olacak" sorusu haftasonu plan yapanların sabahın erken saatlerinden itibaren cevabını araştırdığı konu oldu. Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle kendisini hissettiren kış giderek sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlerde 3 ile sarı kodlu uyarı verilirken kar yağışı ve İstanbul'a yağmur için de tarih verildi.

HAVA SICAKLIKLARI DAHA DA DÜŞÜYOR Meteoroloji hava sıcaklıklarının özellikle doğu kesimlerinde daha da düşeceğini bildirdi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bölgede yarından itibaren kar yağışı görülecek iller de belli oldu. PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

Öte yandan megakenti besleyen barajlar kuruma tehlikesindeyken Meteoroloji İstanbul'da yağış için Perşembe gününü işaret etti.