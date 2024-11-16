Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama kaç personel alınacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz

📍Lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erkek, 1.440'u kadın olmak üzere 9 bin 600;

📍Önlisans mezunlarından 2.040'ı erkek,

360'ı kadın olmak üzere 2 bin 400…

Yani toplamda 12 bin polis memurumuz

Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak.

Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum.