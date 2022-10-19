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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji Marmara'yı uyardı! Uçacağız! Saatte 70 km | Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji Marmara'yı uyardı! Uçacağız! Saatte 70 km | Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı işe gidecek ve plan yapan vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

19.10.2022 06:25 - Son Güncelleme: 19.10.2022 06:25
HAVA DURUMU | Meteoroloji Marmara’yı uyardı! Uçacağız! Saatte 70 km | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji Marmara’yı uyardı! Uçacağız! Saatte 70 km | Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI; Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji Marmara’yı uyardı! Uçacağız! Saatte 70 km | Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Marmara’yı uyardı! Uçacağız! Saatte 70 km | Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji Marmara’yı uyardı! Uçacağız! Saatte 70 km | Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

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