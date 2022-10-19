Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de! HSK kararları isim isim tam liste

HSK'nin bir başka kararında ise Ağustos 2022 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.