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Haberler Güncel Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de! HSK kararları isim isim tam liste

Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de! HSK kararları isim isim tam liste

Son dakika haberleri&hellip; Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, birinci dereceye yükselip 31 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 38 hakim, 20 savcı ve 5 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

19.10.2022 06:52 - Son Güncelleme: 19.10.2022 06:52
Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de! HSK kararları isim isim tam liste

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de! HSK kararları isim isim tam liste

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de! HSK kararları isim isim tam liste

Listede 38 hakim, 20 savcı ve 5 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de! HSK kararları isim isim tam liste

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete’de! HSK kararları isim isim tam liste

HSK'nin bir başka kararında ise Ağustos 2022 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

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