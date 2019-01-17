GaleriGüncel

Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı

Amik Ovası'nı esir alan suyun seviyesi artarak Hatay Havalimanı yoluna taştı. Havalimanı giriş ve çıkışları sivil araç trafiğine kapatılırken, ulaşım otobüslerle sağlandı.

17 Ocak 2019 Perşembe, 16:42:17 Güncelleme: 16:56:16
Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı

Hatay'da son bir haftada etkisini arttıran sağanak yağışlar Amik Ovası'nı esir aldı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı

Ova içerisinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, ova ile birlikte sular altında kalırken, Hatay Havalimanı yolu da artan su seviyesinden nasibini aldı.

Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı

Su seviyesinin giderek artmasıyla havalimanı yolu trafiğe kapandı. Havalimanına sivil araç girişi kapatılırken, ulaşım otobüslerle sağlanıyor.

Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı

Sağanak yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle Amik Ovası'nda tarım arazileri sular altında kalırken, havalimanı yoluna kadar ulaşan su seviyesine karşı ekipler setle tedbir almaya çalıştı.

Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı

Devlet Su İşleri'ne bağlı kepçeler yol kenarlarına set kurarken, belediye ekipleri de alanda çalışma yaptı. Havalimanı yolunda güvenlik sağlanana kadar, ulaşımların otobüslerle sağlanacağı öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TSK fotoğrafları paylaştı! Ege ve Doğu Akdeniz’de tatbikat
TSK fotoğrafları paylaştı! Ege ve Doğu Akdeniz’de tatbikat