Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı
Amik Ovası'nı esir alan suyun seviyesi artarak Hatay Havalimanı yoluna taştı. Havalimanı giriş ve çıkışları sivil araç trafiğine kapatılırken, ulaşım otobüslerle sağlandı.
17 Ocak 2019 Perşembe, 16:42:17
Güncelleme: 16:56:16
Ova içerisinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, ova ile birlikte sular altında kalırken, Hatay Havalimanı yolu da artan su seviyesinden nasibini aldı.
Su seviyesinin giderek artmasıyla havalimanı yolu trafiğe kapandı. Havalimanına sivil araç girişi kapatılırken, ulaşım otobüslerle sağlanıyor.
Sağanak yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle Amik Ovası'nda tarım arazileri sular altında kalırken, havalimanı yoluna kadar ulaşan su seviyesine karşı ekipler setle tedbir almaya çalıştı.
Devlet Su İşleri'ne bağlı kepçeler yol kenarlarına set kurarken, belediye ekipleri de alanda çalışma yaptı. Havalimanı yolunda güvenlik sağlanana kadar, ulaşımların otobüslerle sağlanacağı öğrenildi.