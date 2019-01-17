Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı

Hatay'da Amik Ovası'nı esir alan suyun seviyesi artarak havalimanı yoluna taştı. Havalimanı yolu sivil araç giriş çıkışına kapatılarak ulaşım otobüslerle sağlandı.
Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı17 Ocak 2019, Perşembe
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