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Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı

17 Ocak 2019, Perşembe

Hatay'da Amik Ovası'nı esir alan suyun seviyesi artarak havalimanı yoluna taştı. Havalimanı yolu sivil araç giriş çıkışına kapatılarak ulaşım otobüslerle sağlandı.


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