Harkov'da bombardıman devam ediyor! Ukraynalı ve Rus askerler böyle çatıştı
Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 4'üncü güne girilirken Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor. Başkent Kiev'de siren sesleri yankılanırken, ülkenin kuzeydoğusundaki Kharkiv'e bombalar yağdı. Ukrayna Rusya'nın askeri harekatına karşı tüm gücüyle karşı koyuyor. Harkov şehrinde Rus askerleriyle Ukraynalılar arasında çatışma yaşanıyor. İşte sokak arasındaki sıcak çatışmalar...
27.02.2022 11:40 - Son Güncelleme: 27.02.2022 11:44
Rus güçleri Harkov kentine girdi. Kentte yaşayan bir kişi evinin penceresinden o anları cep telefonuyla kaydetti.