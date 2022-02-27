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Harkov'da bombardıman devam ediyor! Ukraynalı ve Rus askerler böyle çatıştı

Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde 4'üncü güne girilirken Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor. Başkent Kiev'de siren sesleri yankılanırken, ülkenin kuzeydoğusundaki Kharkiv'e bombalar yağdı. Ukrayna Rusya'nın askeri harekatına karşı tüm gücüyle karşı koyuyor. Harkov şehrinde Rus askerleriyle Ukraynalılar arasında çatışma yaşanıyor. İşte sokak arasındaki sıcak çatışmalar...

27.02.2022 11:40 - Son Güncelleme: 27.02.2022 11:44
Harkov’da bombardıman devam ediyor! Ukraynalı ve Rus askerler böyle çatıştı

Rus güçleri Harkov kentine girdi. Kentte yaşayan bir kişi evinin penceresinden o anları cep telefonuyla kaydetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Harkov’da bombardıman devam ediyor! Ukraynalı ve Rus askerler böyle çatıştı

Görüntülerde, Rus askerlerinin girişinden kısa süre sonra başlayan çatışma anları da görülüyor.

Harkov’da bombardıman devam ediyor! Ukraynalı ve Rus askerler böyle çatıştı

İşte o anlar...

Harkov’da bombardıman devam ediyor! Ukraynalı ve Rus askerler böyle çatıştı
Harkov’da bombardıman devam ediyor! Ukraynalı ve Rus askerler böyle çatıştı
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