Hangi Türk boyuna mensupsun tek tıkla öğren! Mahalle mahalle şehir şehir soyağacı listeniz çıktı

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşitli coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da Türklerin farklı farklı yerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor. Binlerce yıldır dünyanın birçok bölgesine yaptığı fetihlerle yayılan Türk ırkı geniş bir coğrafyada bulunmaktadır. Türkler kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Peki, hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boyları!
Türk boylarının Anadolu'ya yerleşimi, genellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yoğunlaşmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'yu fethetmesiyle birlikte, birçok Türk boyu bu topraklara yerleşmiş ve burada köklü bir medeniyet kurmuştur. Bu süreçte, farklı Türk boyları Anadolu'nun çeşitli bölgelerine dağılmıştır. Öte yandan e-Devlet üst kimlik sorgulama kısmından 1830'lara kadar soyağacınızı öğrenebilirsiniz.
HANGİ TÜRK BOYUNA MENSUPSUN TEK TIKLA ÖĞREN!
Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri
1-KAYI Kayıhan
Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı)
- Amasya Kayı (Balakayı)
- Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı )
- Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı
- Ankara-Güdül Kayısopran
- Bolu-Gerede Kayı
- Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı )
- Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi
- Çankırı-Kargın Gölezkayı
- Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - Kayı
- Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir)
- Çankırı-Orta Kayıören
- Çankırı-Orta Çaparkayı
- Çankırı-Şabanözü Kayı
- Çorum-Merkez Kayı
- Çorum-İskilip Kayı
- Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy )
- Denizli-Merkez Kayı (Selmik)
- Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik)
- Diyarbakır-Dicle Kayı
- Erzincan- Refaiye-Akarsu Kayı
- Eskişehir-Çifteler Kayı
- Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan)
- Giresun-Bulancak Kayı
- Isparta (Merkez) Kayı
- Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " Kayıköy
- Kastamonu-Daday Aşağıkayı
- Kastamonu-Tosya Yukarıkayı -" Kayıcılar
- Konya-Bozkır-Belören Kayı
- Kütahya-Emet Kayı
- Kütahya-Tavşanlı Kayı
- Nevşehir-Hacıbektaş Kayı
- Niğde-Bor Kayı ( Hedil )
- Mardin-İdil-Haberli Kayı
- Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı
- Tekirdağ ( Merkez )