Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji Cumartesi ve Pazar’ın altını çizdi! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...

METEOROLOJİ 28-29-30-31 OCAK 1 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU! Beklenen kar yağışı hafta sonu o illeri etkisi altına alacak. Hali hazırda İzmir ve Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde kar yağışı yağmaya başladı. Öte yandan Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da da öğle saatlerinden itibaren başladı. Kar yağışıyla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Peki Cumartesi ve Pazar hava nasıl olacak, kar yağacak mı, hangi illere? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin kritik açıklamaları.