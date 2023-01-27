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Haberler Güncel Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji Cumartesi ve Pazar'ın altını çizdi! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...

Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji Cumartesi ve Pazar'ın altını çizdi! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...

İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın Şuhut, İscehisar, Sinanpaşa, Hocalar ve İhsaniye ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar da kar yağının ne zaman kendi kentlerinde etkili olacağını araştırmaya başladı. Bu noktada MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu ve Meteoroloji Uzmanlarının bu konudaki açıklamaları gündeme geldi. Peki kar ne zaman yatacak? O illere dikkat!

27.01.2023 23:50 - Son Güncelleme: 27.01.2023 23:55
Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji Cumartesi ve Pazar’ın altını çizdi! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...

METEOROLOJİ 28-29-30-31 OCAK 1 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU! Beklenen kar yağışı hafta sonu o illeri etkisi altına alacak. Hali hazırda İzmir ve Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde kar yağışı yağmaya başladı. Öte yandan Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da da öğle saatlerinden itibaren başladı. Kar yağışıyla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Peki Cumartesi ve Pazar hava nasıl olacak, kar yağacak mı, hangi illere? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin kritik açıklamaları.

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Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji Cumartesi ve Pazar’ın altını çizdi! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Şuhut, İscehisar, Sinanpaşa, Hocalar ve İhsaniye ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçelerde akşam etkili olan sağanak, bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji Cumartesi ve Pazar’ın altını çizdi! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...

Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerinin, ilçelerdeki trafik akışında aksama yaşanan yollarda kar temizleme çalışması yaptığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin de Şuhut ve Hocalar ilçelerindeki bazı güzergahlarda yolda kalan vatandaşları kurtardığı öğrenildi.

Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji Cumartesi ve Pazar’ın altını çizdi! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...

İZMİR

İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme çalışması yaparken, yolda kalan araçlar da çekildi.

Hafta sonu lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji Cumartesi ve Pazar’ın altını çizdi! 36 il teyakkuzda! Kalınlığı 30 santimetre! İstanbul, Ankara...

Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde başlayan Kar Yağışı, gece etkisini artırdı. Bozdağ'ın zirvesi, beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi geçti. 2 bin 159 metreyle Honaz Dağı ve Murat Dağı'ndan sonra Ege Bölgesi'nin en yüksek 3'üncü zirvesi olan Bozdağ'da ağaçların üzeri ve yollar, beyaz örtüyle kaplandı.

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