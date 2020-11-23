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Hafta içi kısıtlamalar olacak mı? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

Sokağa çıkma kısıtlaması aylar sonra yeniden başladı. Alınan yeni kısıtlama kararları 20 Kasım itibariyle devreye girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Peki, hafta içi kısıtlamalar olacak mı? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

23.11.2020 16:09 - Son Güncelleme: 23.11.2020 16:09
Hafta içi kısıtlamalar olacak mı? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

Güncel verilere göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

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Hafta içi kısıtlamalar olacak mı? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617'ye ulaştı. Hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217, aktif hasta sayısı ise 59 bin 827 oldu.

Hafta içi kısıtlamalar olacak mı? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Hafta içi kısıtlamalar olacak mı? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

"Bugün tespit edilen 6 bin 17 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: El temizliği, maske ve mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım."

Hafta içi kısıtlamalar olacak mı? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

PEKİ HAFTA İÇİ KISITLAMALAR NASIL OLACAK?
Hafta içi 10.00 ve 20.00 saatleri arasında açık olacak iş yerleri şöyle:

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