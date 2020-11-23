Hafta içi kısıtlamalar olacak mı? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? İşte merak edilen soruların cevabı...
Sokağa çıkma kısıtlaması aylar sonra yeniden başladı. Alınan yeni kısıtlama kararları 20 Kasım itibariyle devreye girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Peki, hafta içi kısıtlamalar olacak mı? Kimler hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? İşte merak edilen soruların cevabı...
23.11.2020 16:09
- Son Güncelleme: 23.11.2020 16:09
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