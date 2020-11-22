Şimdi de oraya sıçradı! Avrupa yeniden alarmda! Fransa'da vizon paniği yaşanıyor
Çin'in Vuhan kentinde görülen ve kısa sürede dünyaya yayılarak kabusu yaşatan koronavirüs salgınında korkutan bir gelişme yaşandı. İlk olarak Danimarka'daki vizon çiftliklerindeki vizonlarda görünen koronavirüs vakasının ardından alarma geçilmiş ve binlerce vizon itlaf edilmişti. Şimdi ise Fransa'daki bir çiftlikte aynı durum yaşandı. Vizonlarda yeni tip koronavirüse rastlanmasının üzerinden alarm seviyesi yükseltildi ve onlarcası öldürülerek diğer çiftliklerde de inceleme başlatıldı.
22.11.2020 22:36
- Son Güncelleme: 22.11.2020 22:40
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