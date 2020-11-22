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Şimdi de oraya sıçradı! Avrupa yeniden alarmda! Fransa'da vizon paniği yaşanıyor

Çin'in Vuhan kentinde görülen ve kısa sürede dünyaya yayılarak kabusu yaşatan koronavirüs salgınında korkutan bir gelişme yaşandı. İlk olarak Danimarka'daki vizon çiftliklerindeki vizonlarda görünen koronavirüs vakasının ardından alarma geçilmiş ve binlerce vizon itlaf edilmişti. Şimdi ise Fransa'daki bir çiftlikte aynı durum yaşandı. Vizonlarda yeni tip koronavirüse rastlanmasının üzerinden alarm seviyesi yükseltildi ve onlarcası öldürülerek diğer çiftliklerde de inceleme başlatıldı.

22.11.2020 22:36 - Son Güncelleme: 22.11.2020 22:40
Şimdi de oraya sıçradı! Avrupa yeniden alarmda! Fransa'da vizon paniği yaşanıyor

Çin'in Vuhan kentinde görülen ve kısa sürede dünyaya yayılarak kabusu yaşatan koronavirüs salgınında korkutan bir gelişme yaşandı. İlk olarak Danimarka'daki vizon çiftliklerindeki vizonlarda görünen koronavirüs vakasının ardından alarma geçilmiş ve binlerce vizon itlaf edilmişti.

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Şimdi de oraya sıçradı! Avrupa yeniden alarmda! Fransa'da vizon paniği yaşanıyor

Şimdi ise Fransa'daki bir çiftlikte aynı durum yaşandı. Vizonlarda yeni tip koronavirüse rastlanmasının üzerinden alarm seviyesi yükseltildi ve onlarcası öldürülerek diğer çiftliklerde de inceleme başlatıldı.

Şimdi de oraya sıçradı! Avrupa yeniden alarmda! Fransa'da vizon paniği yaşanıyor

Dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgını, önlenemez şekilde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 58 milyonu aştı.

Şimdi de oraya sıçradı! Avrupa yeniden alarmda! Fransa'da vizon paniği yaşanıyor

Dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 379 bin 495 kişi yaşamını yitirdi, 40 milyon 192 bin kişi iyileşti.

Şimdi de oraya sıçradı! Avrupa yeniden alarmda! Fransa'da vizon paniği yaşanıyor

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD ve Hindistan'da enfeksiyonlardaki önlemez artış sürerken, Avrupa'da da ikinci dalga etkisi sağlık sistemini tehdit eden ciddi boyutlara ulaştı.

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